Portugal: Qual a marca de veículos que mais tem vendido em 2023?

O mercado automóvel em Portugal manteve-se em queda no primeiro semestre de 2023, face ao período homólogo de 2019. No total venderam-se 110.155 veículos ligeiros de passageiros novos em Portugal. Qual a marca que mais vendeu?

Em termos globais, de janeiro a junho de 2023, o mercado registou uma queda de 15,9 por cento face a igual período do ano de 2019. Em comparação com o primeiro semestre de 2022 registou-se um crescimento de 40,7 por cento. De janeiro a junho, 15,5% dos veículos ligeiros de passageiros novos são elétricos (BEV).

Em junho de 2023 foram matriculados, em Portugal, 25.773 veículos automóveis, ou seja, menos 13,5 por cento que no mesmo mês de 2019, mas mais 42,0 por cento quando comparado com junho de 2022.

De janeiro a junho de 2023, foram colocados em circulação 127.283 novos veículos, o que representou uma diminuição de 15,9 por cento relativamente ao primeiro semestre de 2019, apesar da comparação com o mesmo período de 2022 apresentar um aumento de 40,7 por cento, revela a ACAP.

Venda de Veículos: Peugeot foi a marca que mais carros vendeu...

A Peugeot foi a marca que mais vendeu, com 15770 unidades. Segui-se a Renault com 11 167 e na terceira posição está a BMW com a venda de 8434 unidades. A fechar o TOP 10 está a OPEL com 6062 veículos vendidos.

Uma das marcas de veículos em "falta" no TOP 10 é a Tesla. Segundo os dados, no primeiro semestre foram vendidas 4.108 unidades. Tal valor significa um percentagem de 290,9% no que diz respeito a entregas.