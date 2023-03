Agora que a WWCD 2023 tem data definida, é hora de começarem a surgir pormenores mais detalhados sobre o iOS 17 para o iPhone e outros sistemas que a Apple vai apresentar. O smartphone da marca deverá ser dos que mais novidades vai receber e agora surgiu a lista dos equipamentos que vão receber o iOS 17.

Quem recebe as novidades do iOS 17?

Como é normal todos os anos, deverá ser na WWDC 2023 que a Apple vai mostrar a primeira versão do sistema do iPhone, do iPad e do Apple Watch, entre outros. Estas versões vão depois ser desenvolvidas para serem lançadas mais tarde, normalmente com novos dispositivos.

As novidades vão certamente ser muitas, como é hábito da Apple, mas vão ficar limitadas aos equipamentos que receberem esta versão. Assim, surge agora uma primeira lista dos modelos do iPhone que vão ter acesso ao iOS 17 quando a Apple o apresentar oficialmente.

Modelos do iPhone que recebem o iOS 17

iPhone SE (Gen 2 or posterior)



iPhone XR



iPhoneXs Max



iPhone Xs



iPhone 11 Pro Max



iPhone 11 Pro



iPhone 11



iPhone 12 Pro Max



iPhone 12 Pro



iPhone 12



iPhone 12 mini



iPhone 13 Pro Max



iPhone 13 Pro



iPhone 13



iPhone 13 mini



iPhone 14 Pro Max



iPhone 14 Pro



iPhone 14 Plus



iPhone 14



Que modelos do iPhone vão ficar de fora?

Como pode ser visto na lista acima, e como é lógico no universo da Apple, os modelos mais recentes do iPhone vão receber o iOS 17 de forma natural. Ainda assim, há modelos que vão ficar de fora da lista de atualizações da Apple, chegando assim ao seu fim de vida com novas versões.

Os casos mais gritantes e visíveis são o iPhone 8 e o iPhone X, que este ano vão ficar sem receber o iOS 17, a nova versão do sistema da Apple. O mais antigo dos equipamentos foi lançado em 2017, ou seja há 6 anos. Assim, cumpre os 5 anos de suporte a novas versões que a Apple habitualmente oferece.

Lista não oficial de equipamentos Apple

Ainda sem informações avançadas pela Apple, os primeiros rumores do iOS 17 apontam para que esta nova versão seja dedicada ao aumento de estabilidade e eficiência. Os grandes esforços da criadora do iPhone parecem estar focados nos seus óculos de realidade virtual, que podem surgir na WWDC 2023.

Importa lembrar que esta não é ainda uma informação oficial e que foi obtida através da análise dos padrões da Apple no passado. Ainda assim, esta poderá bem ser a lista final e que revela assim quais os modelos do iPhone que recebem o iOS 17.