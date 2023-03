Elon Musk tem acumulado posições de topo e agora conseguiu mais um lugar de destaque, desta vez no seu Twitter. É, desde ontem, a pessoa que mais seguidores tem nesta rede social, tendo ultrapassado o bem conhecido Barack Obama.

Elon Musk é o novo rei do Twitter, novamente

A compra do Twitter veio colocar Elon Musk ainda mais nos holofotes da Internet e de muitos outros meios. Este que era já o homem mais rico do planeta, ainda que com algumas oscilações, passou a ter um lugar de destaque e a controlar uma das redes sociais mais usadas na rede global.

Ainda que controlo de forma total o Twitter, Elon Musk tem despertado a curiosidade dos utilizadores desta rede. Querem acompanhar as novidades e os trabalhos ali feitos, ao mesmo tempo que querem ler as muitas publicações feitas pelo homem forte da Tesla e da SpaceX, entre outras.

Agora, Elon Musk assumiu mais um lugar de destaque, novamente dentro do Twitter, ainda que noutra classe. Falamos do número de seguidores, onde conseguiu assumir a posição de topo, tendo ultrapassado de forma ainda marginal Barack Obama, o anterior detentor desta posição.

Bateu Barack Obama nos seguidores desta rede social

Os valores, retirados há hora da escrita deste texto, atribuem a Elon Musk 133.122.142 seguidores da sua conta do Twitter. Já no caso de Barack Obama, os dados da rede social revelam que tem 133.036.058 seguidores. Naturalmente que estes números vão mudar com o tempo.

É interessante ver a forma como estas duas figuras públicas usam o Twitter para comunicar com a Internet. No caso de Elon Musk esta é a sua montra para o mundo, onde apresenta as suas ideias e as suas conquistas. Já Barack Obama usa esta rede social para promover causas que apoia e quer dar a conhecer.

A lista das pessoas com mais seguidores no Twitter segue com mais duas personalidades, agora do mundo da música. Falamos de Justin Bieber e Katy Perry, que ocupam o terceiro e quarto lugares, respetivamente.