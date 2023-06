Apple já lançou o iOS 17 beta para programadores e já o estamos a testar

A Apple anunciou ontem o iOS 17 e o iPadOS 17 durante a WWDC 2023. Agora, as versões betas para programadores estão disponíveis para download. Sem mais delongas, metemos mãos à obra para vermos em primeira mão o que há de novo e como se comportam os novos sistemas operativos nos mais diversos dispositivos Apple.

O iOS 17 traz muitas alterações ao Telefone, Mensagens e FaceTime, bem como uma nova aplicação Diário e a funcionalidade Standby, para apresentar informações em modo paisagem. O iPadOS 17 inclui a personalização do Ecrã Bloqueado, as aplicações Saúde e Diário e muito mais.

O iOS 17 e o iPadOS 17 estarão disponíveis como versão beta para programadores e pública durante o verão e estarão disponíveis para todos no outono.

Enquanto a versão beta para programadores está disponível a partir do dia de apresentação, a versão beta pública estará disponível a partir de julho. As versões beta para programadores requerem uma subscrição paga do Programa para Programadores da Apple (por 99 dólares/ano). As versões beta públicas estão disponíveis gratuitamente e, normalmente, atrasam-se em relação às versões beta para programadores entre uma a três semanas após o lançamento inicial.

Saiba mais sobre o iOS 17 e o iPadOS 17, bem como sobre tudo o que foi anunciado na apresentação da WWDC 2023, incluindo o Apple Vision Pro e o visionOS.

Ambas as atualizações estão disponíveis na secção Atualização de software das Definições quando se utiliza a nova preferência da versão beta para programadores com um Apple ID associado ao programa da versão beta para programadores.

A Apple desta vez alterou o sistema de utilização dos perfis de programador. Agora terá mesmo de ter uma conta de programador. Claro, pode ver na sua universidade se têm o iOS Developer University Program. Aí poderá ter uma licença gratuita.