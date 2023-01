BMW i Vision Dee – um conceito do carro do futuro pela BMW

A CES é o palco perfeito para dar a conhecer ao mundo aquilo que se está a projetar para o futuro e, todos os anos, vemos as ideias mais incríveis a ser reveladas. A BMW está a surpreender com o BMW i Vision Dee o seu berlina futurista, de design inovador.

Este protótipo é também um vislumbre daquilo que pode ser o futuro de uma experiência de condução cada vez mais enriquecida pela componente digital e com um potencial de personalização ímpar.

O “Dee” do protótipo BMW i Vision Dee significa Digital Emotional Experience e pretende mostrar, segundo a fabricante, como o futuro do setor automóvel se está a transformar, criando uma experiência digital cada vez mais orgânica e personalizada entre o condutor e o veículo. As funcionalidades de assistente de voz e possibilidades de assistência à condução surgem aqui evoluídas, mostrando o potencial futuro da “Dee” enquanto companhia durante a condução.

Nas últimas duas décadas, o BMW Group tem sistematicamente apostado em refinar a tecnologia do BMW Head-Up-Display. Com o BMW i Vision Dee, o BMW Group procura demonstrar todo o potencial de projeção digital no interior do veículo, cobrindo a inteira superfície do vidro para-brisas.

A experiência digital de futuro começa logo no exterior do veículo, com um cenário personalizado de boas-vindas que pode combinar diferentes elementos gráficos, de luz e efeitos sonoros.

O BMW Head-Up-Display expande-se, preenchendo toda a extensão do vidro frontal, servindo, assim, de exemplo para o que podemos encontrar em futuras gerações de veículos. De 2025 em diante, uma versão padrão desta inovação começará a fazer parte dos modelos da NEUE KLASSE, o conceito de veículos de futura geração do BMW Group.

Em Las Vegas, o BMW Group mostrou também como expandiu o BMW iX Flow Featuring E Ink, mostrando como o veículo poderia mudar de cor, entre o branco e o preto. Com o BMW i Vision Dee, esta funcionalidade experimental soma agora um total de 32 opções de cor, dando uma visão futurista sobre um dos possíveis caminhos da personalização do veículo. Há, no entanto, ainda mais possibilidades de transformar o veículo totalmente à medida do condutor.

A experiência de condução imersiva que o BMW i Vision Dee procura garantir é assegurada pelo BMW Mixed Reality Slider. Através de sensores no painel de instrumentos, os condutores terão toda a autonomia para decidir o conteúdo digital que lhes é exibido.

Este processo de seleção conta com cinco etapas distintas, que permitem na sua versão mais simples partir de uma visão mais analógica e tradicional, e, a partir daí, por opção do condutor, incluir informações adicionais sobre a condução, outros conteúdos do sistema de comunicação, projeções de realidade aumentada, até abrir caminho a mundos virtuais.

Para lá do interior do veículo, no exterior, o BMW i Vision Dee traz também uma reinterpretação das linhas de design tradicionais de um berlina no seio da marca, que aqui inclui a integração de elementos físicos e digitais – phygital. É o caso dos faróis circulares que surgem aqui a substituir elementos analógicos.

O BMW Group continua focado num futuro elétrico, circular e digital. O BMW i Vision Dee é mais um marco no que será a próxima geração de veículos do grupo, corporizada no conceito de veículo NEUE KLASSE. Ao longo de 2023, o BMW Group irá dar a conhecer mais detalhes sobre os avanços que estão a ser feitos em torno do conceito NEUE KLASSE.