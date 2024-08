Apple Watch SE com caixa de plástico está a ser preparado e será destinado a crianças

As fugas de informação dos últimos meses mostram uma mudança na Apple. Quer reduzir o custo dos seus smartwatches e assim ganhar ainda mais mercado. As informações mais recentes mostram o novo Apple Watch SE a surgir com uma caixa de plástico rígido e um público-alvo diferente: será destinado a crianças.

Apple Watch SE com caixa de plástico

A Apple anunciou o Watch SE mais acessível com o Watch Series 6 pela primeira vez em 2020. A empresa concebeu o Apple Watch SE com especificações inferiores às de outros smartwatches. Transportando a mesma caixa e ecrã de alumínio do Apple Watch Series 6, o smartwatch foi colocado à venda em 2020 a um preço acessível a partir de 309 euros.

Este preço desceu para 289 euros com o Watch SE de 2.ª geração lançado em 2022. Os modelos Watch SE, que também utilizam o processador da geração anterior, não suportam muitas características como medição de oxigénio no sangue e ECG, deteção de temperatura e carregamento rápido.

Mark Gurman, conhecido pelas suas previsões altamente consistentes relacionadas com a Apple, revelou que o modelo Apple Watch SE com caixa de plástico rígido torna-se provável a cada dia que passa. A empresa atualiza a série Watch SE a cada dois anos.

Smartwatch pode ser destinado a crianças

Isto aumenta a probabilidade de o novo Apple Watch SE 3 ser lançado este ano. Com a nova caixa de plástico, a Apple pode ter como alvo as crianças e, ao mesmo tempo, reduzir os preços. Atualmente existem duas opções segundo os analistas.

Na primeira opção, a empresa poderia mudar para um chassis de plástico rígido, reduzir os custos de produção. Poderia ainda adicionar algumas características, como um ecrã sempre ativo, e os preços ainda poderiam começar nos atuais 289 euros.

Na segunda opção, a empresa poderia baixar os preços para 229 ou 249 euros. Segundo é apontado em rumores, o próximo Apple Watch SE de 3.ª geração virá com o chip S9, atualmente utilizado pelo Watch Series 9. Os analistas prevêem que o Watch Series 10 e o Watch SE 3 sejam lançados este outono a acompanhar a nova série do iPhone 16.