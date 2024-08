Microsoft passou a considerar a OpenAI como concorrente apesar da sua parceria para a IA

Apesar de toda a proximidade e apoio entre empresas, a Microsoft parece estar a colocar a OpenAI num patamar que não era esperado. Recentemente, no último relatório anual, incluiu a startup de IA na sua lista de concorrentes. Esta lista apresenta tradicionalmente grandes rivais como a Amazon, Apple, Google e Meta.

De parceiros de IA a concorrentes diretos

A Microsoft tem uma extensa parceria com a OpenAI, atuando como o seu único fornecedor de cloud e integrando os seus modelos de IA em produtos para uso empresarial e de consumo. Esta é também o maior investidor da OpenAI, com um investimento reportado de 13 mil milhões de dólares. A inclusão da OpenAI na lista de concorrentes sugere uma crescente sobreposição nos seus respetivos mercados.

No relatório apresentado, a Microsoft listou a OpenAI, a empresa que desenvolveu o conhecido ChatGPT, como um concorrente em soluções de IA e em publicidade em pesquisas e notícias. A OpenAI revelou recentemente um protótipo para um novo motor de busca chamado SearchGPT.

Algumas empresas optam por utilizar os modelos OpenAI diretamente, enquanto outras acedem aos mesmos através do serviço Azure OpenAI da Microsoft. Para os utilizadores que procuram alternativas ao ChatGPT, a Microsoft disponibiliza o chatbot Copilot através do Bing e do Windows.

Microsoft e OpenAI estão muito próximas

Um porta-voz da OpenAI confirmou que a sua parceria com a Microsoft permanece inalterada e sempre foi entendida como incluindo concorrência. O porta-voz afirmou que a Microsoft continua a ser um parceiro valioso para os desenvolvimentos que fez no passado e nos que quer realizar no futuro.

No entanto, o ano foi tumultuoso. O CEO da Microsoft, Satya Nadella, não sabia da decisão do conselho da OpenAI de destituir o CEO Sam Altman em novembro, embora Sam Altman tenha sido rapidamente reintegrado. Posteriormente, a OpenAI ofereceu à Microsoft um lugar sem direito de voto no conselho, ao qual a Microsoft renunciou no início deste mês.

Em março, Satya Nadella nomeou Mustafa Suleyman, cofundador da DeepMind e fundador da Inflection AI, como CEO de uma nova divisão chamada Microsoft AI. Vários ex-funcionários da Inflection AI juntaram-se a Suleyman nesta sua nova função. Apesar destes desenvolvimentos, Nadella e Altman mantêm uma relação de grande proximidade. Nadella expressou a sua admiração pela motivação incansável de Sam Altman.