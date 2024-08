A Apple quer que comece a dormir com o seu Apple Watch e explica porquê

O Apple Watch tornou-se num gadget inseparável. Os utilizadores contam com a tecnologia para monitorizar os sinais vitais, a performance desportiva, as atividades ao ar livre, o humor e a disposição, assim como o sono e outros detalhes de saúde. Mas haverá uma razão plausível para que tenhamos de dormir com o smartwatch? A Apple diz que sim e explica as razões.

Com o aparecimento das betas dos novos sistemas operativos, percebeu-se que há um forte incremento também no watchOS 11, o sistema operativo do Apple Watch. Tal como referimos neste artigo, a Apple lançou uma nova aplicação, que se chama Sinais Vitais.

Numa entrevista, a vice-presidente de saúde da Apple, Sumbul Desai, explicou as razões para os utilizadores durmam com o seu Apple Watch e como essa informação é importante para o novo sistema que a empresa implementou no watchOS 11.

Apple quer que o utilizador leve o relógio para a cama

Pode não parecer natural para todos, mas usar o Apple Watch durante o sono será a chave para desbloquear os benefícios da próxima aplicação Sinais Vitais da empresa para o Apple Watch, como aprendemos numa entrevista com a Dr. Sumbul Desai.

A Apple sempre levou a saúde muito a sério. Não só a empresa é proprietária do popular Apple Watch e gere a aplicação Saúde, uma pasta digital que contém uma grande quantidade de informações recolhidas pelos seus dispositivos, como também a Apple tem uma investigação contínua sobre as principais áreas da saúde e as tendências da população.

Tudo isto está reunido na app Sinais Vitais - uma visão geral diária das métricas de saúde que o Apple Watch recolhe (informações sobre o sono, ritmo cardíaco, temperatura da pele, ritmo respiratório e oxigénio no sangue) quando o corpo está no seu estado de repouso e as métricas podem ser mais reveladoras.

Se duas ou mais métricas de saúde ou "sinais vitais" estiverem um pouco fora do normal, a app avisa-o. Para desenvolver esta funcionalidade, a Apple utilizou dados do seu próprio estudo Heart and Movement e orientação clínica para mensagens ou alertas de desvios que possam necessitar de mais contexto, de acordo com Desai.

Grande parte da sua saúde é invisível. Este estado de saúde diário é quase como um pequeno retrato da sua saúde durante a noite.

Disse a responsável da Apple em entrevista.

Apple Watch versus Anéis inteligentes

Para tirar essa foto, e talvez também para competir com o boom do anel inteligente e a relativa facilidade de dormir com um anel inteligente versus um smartwatch, a Apple faz um jogo para ser seu companheiro de sono de eleição. Então, por que é que a Apple quer que use o seu relógio na cama?

A "maior mudança de comportamento" que a maioria dos utilizadores do Watch terá de fazer para tirar o máximo partido da app Sinais Vitais, segundo a Desai, é ir para a cama com ele. Afastadas do stress, da atividade e do movimento diurnos que podem influenciar as métricas de saúde, como o ritmo cardíaco ou a temperatura, as informações de saúde recolhidas durante a noite podem dar uma imagem mais completa do seu estado basal.

Para que os dados do Apple Watch trabalhem para si, terá de dormir com ele.

Disse a vice-presidente de saúde da Apple que também é vice-Presidente de Estratégia e Inovação no Departamento de Medicina da Universidade Stanford.

Embora algumas pessoas já possam dormir com o seu Apple Watch se este for o dispositivo escolhido para monitorizar o sono, um smartwatch como o da Apple pode ser menos atraente para dormir para algumas pessoas do que um wearable menos pesado como o Oura Ring. Este último liderou o boom dos anéis inteligentes, que só continua a crescer com o recente lançamento do Galaxy Ring.

As pessoas que estão familiarizadas com o Oura Ring podem notar que a app Sinais Vitais soa semelhante ao Readiness Score do Oura, que se destina a ajudar a preparar as pessoas para o dia seguinte com recomendações baseadas nas suas próprias informações de saúde.

O Fitbit, outro monitor de sono popular, tem uma funcionalidade semelhante. A aplicação Sinais Vitais da Apple não fornecerá um valor específico ou uma pontuação, pois o objetivo é mostrar "como o utilizador se compara às linhas de base", disse Desai. "Nós comparamos o utilizador com ele mesmo."

Ajudar a compreender o esforço físico

Além de se aproximar do sono e confiar mais nas informações recolhidas durante um estado de repouso, o recurso Sinais Vitais é uma maneira mais holística e rápida de visualizar as informações que a Apple recolhe permanentemente.

Segundo o que refere Desai, esta app também pode ajudar o utilizador a interpretar a carga de treino, outro recurso que a Apple anunciou com o lançamento do WatchOS 11, como mostramos aqui.

A carga de treino utiliza dados como a frequência cardíaca, o ritmo e a elevação para avaliar o tipo de esforço que está a fazer.

Nunca houve uma altura melhor para dormir com o Apple Watch.

Disse Desai.

Uma notificação da Apple por dia mantém o médico afastado?

Se houver dois ou mais desvios nos seus dados de saúde - o que significa que estão desfasados em relação ao que é "normal" para si - receberá uma mensagem a informá-lo, juntamente com algum contexto do que poderá estar a causar tais desvios.

Beber álcool e estar na fase pós-ovulatória do ciclo menstrual pode aumentar a temperatura, por exemplo. Diminuir a ingestão de cafeína ou tomar medicamentos pode afetar a duração do sono, ou ritmo cardíaco, como outro exemplo. Outras experiências de vida comuns, como estar doente ou viajar para uma altitude mais elevada, também podem afetar os dados subtis recolhidos pelo Apple Watch.

Tudo isto para dizer que os dados de saúde de cada pessoa e os fatores individuais que alimentam estes dados devem ser considerados no seu contexto, e a app Sinais Vitais pretende ser uma funcionalidade que o leve ao médico a qualquer momento, de acordo com Desai.

Cada notificação baseia-se em informações observadas no Heart and Movement Study, da Apple, realizado em parceria com a Associação Americana do Coração e o Hospital Brigham and Women's de Harvard, e recolhidas junto de utilizadores que têm de aderir voluntariamente através da aplicação Research.

Segundo a médica, as informações sobre a população dos utilizadores da Apple ajudaram a informar a app Sinais Vitais, juntamente com uma camada de conhecimentos clínicos, para "saber quando estas métricas estão erradas e com que frequência estão erradas.

Não dizemos: "precisa ir falar com um médico". Estamos realmente atentos para não ter de enfrentar uma fila desnecessária para ir ao médico.

Além da iniciativa de anos da Apple que estuda a saúde e a atividade cardiovascular, a empresa tem mais dois estudos, também sobre tópicos de saúde pública que se sobrepõem aos recursos que o Apple Watch pode vigiar parcialmente: saúde auditiva (o Apple Watch tem notificações de ruído para quando o ambiente em volta apresenta ruído elevado) e saúde reprodutiva (o Apple Watch pode identificar retrospetivamente a ovulação, uma vez que a temperatura aumenta muito ligeiramente na segunda metade de um ciclo menstrual).

Não é um conceito excecionalmente novo para os vestíveis, mas o recurso Sinais Vitais é a mais recente iniciativa da Apple que visa colocar informações individualizadas num contexto de saúde mais amplo e quantificável.