Novo bug do Android Auto pode colocar em causa a segurança da condução

Ainda que tenha uma nova atenção da Google, o Android Auto parece estar a ser afetado por novos problemas e novas situações anormais. A mais recente é um bug nas chamadas, que pode colocar em causa a segurança na condução de todos os que usam esta app.

Há um novo bug a afetar o Android Auto

O Android Auto oferece várias formas de aceder às principais funcionalidades do smartphone sem tirar as mãos do volante. Pode iniciar chamadas para contactos específicos utilizando um comando de voz. No entanto, um novo bug está a impedir esta app de compreender os comandos de voz relacionados com as chamadas.

Iniciar uma chamada no Android Auto é tão simples como premir o botão na interface e dizer o nome da pessoa a quem quer ligar. O sistema funciona geralmente bem, com apenas alguns problemas em que a pronúncia do nome é complicada. É uma forma bastante conveniente de iniciar uma chamada sem se distrair da estrada.

De qualquer forma, alguns utilizadores estão a reportar um bug em que o Android Auto não consegue perceber o nome do contacto dito através de comandos de voz. Isto acontece com nomes que o Android Auto antes entendia facilmente. Agora, os utilizadores afetados estão a receber apenas a mensagem de erro “Desculpe, para quem quer ligar?”.

Pode colocar em causa a segurança da condução

Assim, se as pessoas quiserem fazer uma chamada, terão de pesquisar manualmente na lista de contactos. Se estiver ao volante, este tipo de distração na condução pode ser bastante arriscada. Segundo os relatos, os problemas começaram após uma recente atualização da aplicação Android Auto.

Além disso, o bug parece afetar apenas a função de chamada. Aparentemente, o Android Auto não tem o mesmo problema ao enviar mensagens. Nestes casos, ele ainda é capaz de compreender os nomes tão bem como sempre. Os afetados tentaram limpar a cache da app da Google ou até mesmo reinstalá-la, mas nada funcionou.

No entanto, estas isto não funcionará se for um bug do servidor, embora possa tentar. Um membro da equipa de desenvolvimento do Android Auto respondeu aos relatórios há algumas horas, pedindo mais informações. Assim, esperamos que uma correção já esteja em desenvolvimento e não demore muito a chegar.