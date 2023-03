Estamos a dormir pouco. Esta é a conclusão de um estudo com base nos dados do Apple Watch

Não há dúvida que cada vez dormimos menos por noite. Aliás, há vários estudos que apontam as causas para a humanidade estar a dormir tão pouco. No entanto, a Apple quis tirar proveito dos dados recolhidos pelo seu Apple Watch e pela aplicação Sono. Os dados são preocupantes, até porque dormir menos de 5 horas por noite aumenta substancialmente o risco de doenças crónicas. Vamos conhecer os resultados.

O Apple Watch é, hoje em dia, usado por milhares de pessoas durante as horas de sono. Além da monitorização dos valores cardíacos, da respiração e do nível de stress, o smartwatch da empresa da maçã monitoriza a qualidade do sono.

Assim, recorrendo a estes dados, recolhidos pelo Apple Watch, foi apresentado o Apple Heart and Movement Study. Os investigadores dizem que a maioria das pessoas não está a dormir o suficiente todas as noites. A investigação, publicada este mês pelo Brigham and Women's Hospital, baseia-se em dados sobre o sono recolhidos de mais de 42.000 utilizadores do Apple Watch.

Estudo do rastreio do sono do Apple Watch

Como destacado pela ABC News, os investigadores do Brigham and Women's Hospital analisaram mais de 2,9 milhões de noites de sono dos utilizadores do Apple Watch. Verificaram que apenas 31% dessas pessoas dormem pelo menos sete horas por noite, o que é o mínimo recomendado para adultos saudáveis.

Tal como outras organizações, também a Associação Americana do Coração recomenda sete a nove horas de sono por noite. Não conseguir pelo menos sete horas de sono pode colocar em risco de "doença cardiovascular, declínio cognitivo e demência, depressão, obesidade, e tensão arterial mais alta, açúcar no sangue e níveis de colesterol".

Os investigadores recolheram os seus dados através do Apple Heart and Movement Study. Este estudo foi anunciado pela primeira vez pela Apple em 2019, e qualquer pessoa pode optar por ele utilizando a aplicação Apple Health ou a aplicação Apple Research no seu iPhone.

Utilizando estes dados, os investigadores conseguiram recolher uma série de pontos de dados interessantes:

Nos dias de semana, as pessoas vão para a cama antes das 00h00 66,4% das vezes, mas este número cai para 56,6% aos fins de semana.

Washington teve a maior porção de pessoas com mais de 7 horas de sono, com 38,3%. O Havai classificou-se no mais baixo, com 24,2%.

Para os participantes que tinham partilhado pelo menos 10 noites de dados de sono (um total de 42.455 participantes), o tempo médio de sono por indivíduo foi de 6 horas e 27 minutos.

Este tipo de dados não são exclusivos de um estado, ou até mesmo de um país. Até porque há outros estudos, na mesma direção que este. Se noutros a ideia é confiarem nos dados recolhidos pelos intervenientes, neste é o próprio relógio que faz a compilação do tempo de sono, qualidade, entre outros fatores.

Já agora, quantas horas dorme por noite?