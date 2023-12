Google e Apple estão provavelmente a espiar as suas notificações push…

Pois... é provável que governos estrangeiros espiem a utilização do seu smartphone através das notificações push, e agora o gabinete do senador americano Ron Wyden está a pressionar a Apple e a Google para que revelem exatamente como funciona.

As notificações push, aquelas que aparecem mesmo à frente do seu ecrã (na parte de cima), podem ser entregues por uma empresa aos serviços governamentais, se tal lhe for solicitado. Mas parece que o Department of Justice (DOJ) não vai permitir que as empresas revelem esta prática.

As notificações push não vêm diretamente da aplicação

As notificações push passam pelo fornecedor do smartphone, como a Apple para iPhones ou a Google para Androids, para entregar as notificações no seu ecrã. Este facto criou um espaço obscuro para a vigilância governamental.

Como a Apple e a Google fornecem dados de notificações push, eles podem ser secretamente obrigados pelos governos a entregar essas informações.

Escreveu Wyden.

A Apple afirma que foi impedida de esclarecer esse processo, e é por isso que a carta de Wyden visa especificamente o Department of Justice. A Apple diz que o governo federal a proibiu de partilhar qualquer informação e que estão a atualizar os seus relatórios de transparência para detalhar este tipo de pedidos.

O próximo relatório de transparência da Apple incluirá pedidos de tokens de notificações push, de acordo com a empresa. Especificamente, Wyden pede ao DOJ que permita que a Apple e a Google informem os clientes e o público em geral sobre esses registos de notificações.

Fomos a primeira grande empresa a publicar um relatório de transparência pública partilhando o número e os tipos de pedidos governamentais de dados de utilizadores que recebemos, incluindo os pedidos referidos pelo Senador Wyden. Partilhamos o compromisso do senador em manter os utilizadores informados sobre estes pedidos.

Afirmou a Google num comunicado.

A situação é bastante complicada

E as aplicações não podem fazer muito em relação a isso... Mesmo que exista um compromisso individual de segurança, se uma aplicação enviar notificações push, tem de utilizar o sistema da Apple ou da Google para o fazer. Na teoria, isto significa que as suas mensagens privadas podem ser partilhadas com um governo estrangeiro se estiver a receber notificações push da aplicação. Isto inclui também quaisquer metadados sobre a notificação, como informações sobre a conta.

A revelação sobre as notificações push surge numa altura em que a privacidade e a segurança se tornaram um argumento de venda. As empresas anunciam que vão manter as suas informações seguras, mas à medida que mais lacunas são reveladas, torna-se cada vez mais difícil perceber o que é realmente fiável.

