É inegável que a Tesla tem na Cybertruck atualmente um dos veículos mais poderosos do mercado. A pickup de Elon Musk tem dado provas de que está acima da concorrência e um novo teste veio mostrar isso mesmo. A Tesla Cybertruck volta a mostrar o poder ao bater uma Ford F-350 diesel num teste de força bruta.

Tesla Cybertruck bateu toda a concorrência

Agora que está finalmente no mercado, a Tesla pode mostrar toda a potência e capacidades da Cybertruck de forma natural. Esta pickup foi colocada em testes antes de ser entregue aos primeiros clientes e a marca tem procurado mostrar isso agora a todos os que se interessam por esta proposta.

Um primeiro teste colocou a Cyberbeast contra um Porsche 911, onde ficou mostrada a sua capacidade de arranque, ainda que tenham surgido algumas dúvidas. Agora, a Tesla resolveu mostrar uma nova capacidade, ao colocar a Cybertruck contra uma Ford F-350 num teste de força pura.

Beats an F-350 Diesel in truck pull

pic.twitter.com/yXfYWf4Odx — Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2023

Esmagou a Ford F-350 num teste de força

Como pode ser visto no vídeo acima, o teste consiste em puxar uma plataforma que ao longo da distância aumentará o peso até ser "quase impossível" de vencer. A Cybertruck foi a última a entrar em pista e, como se esperava, acabou por ganhar, batendo toda a concorrência que esteve presente.

Para além da Ford F-350, a Tesla incluiu ainda mais 2 pickups. Falamos da Rivian R1T e da Ford F-150 Lightning, que são as principais concorrentes diretas da Cybertruck. Tal como aconteceu com a Ford F-350, estes dois modelos elétricos acabaram vencidos, e a uma distância grande da Cyberbeast.

Pickup elétrica tem ainda muito para mostrar

Em termos de resultados, os valores finais são bastante claros para a Cybertruck. Tivemos em 4.º lugar a Ford F-150 Lightning, com 207 ft (aprox. 63 metros), em 3.º lugar a Rivian R1T, com 257 ft (aprox. 78 metros), e em 2.º lugar a Ford F-350 com 263 ft (aprox. 80 metros). A grande vencedora foi mesmo a Cyberbeast da Tesla com 318 ft (aprox. 97 metros).

Esta é mais uma prova de que esta pickup da Tesla está um patamar acima da concorrência, seja ela elétrica ou não. Ainda que tenha sido usado o modelo de topo da Cybertruck, a verdade é que a diferença é grande demais para que isso possa parecer um problema, ao comparar com os modelos menos potentes.