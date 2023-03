Valve confirma a Steam Deck 2, mas a consola só chegará daqui a alguns anos

Foi há pouco mais de um ano que a Valve lançou no mercado a sua consola portátil Steam Deck que se viria a confirmar ser um verdadeiro sucesso de vendas. E como não há uma sem duas, os consumidores já aguardam que a empresa esteja a trabalhar na segunda versão deste equipamento. Assim, agora a Valve já confirmou a existência da Steam Deck 2, mas adianta que esta consola só vai chegar ao mercado daqui a alguns anos.

Steam Deck 2 vai chegar, mas só daqui a uns anos

Depois da Nintendo Switch, a Steam Deck rapidamente se tornou na consola portátil mais popular e vendida do mundo. O segredo para esse fenómeno está não só no seu poderoso sistema, como também no seu robusto hardware com um design apelativo.

Como tal, depois de vermos aquilo que esta consola é capaz, o mercado começa já a magicar quando é que a empresa poderá anunciar uma nova geração da Steam Deck. Neste sentido, a Valve já confirmou que realmente a Steam Deck 2 vai chegar, mas os jogadores ainda têm que esperar alguns anos até a poderem ter nas suas mãos.

Lawrence Yang, designer da Valve, foi o responsável pela confirmação desta boa notícia para os gamers e adiantou ainda que a Steam Deck 2 vai chegar com um aumento significativo de potênca, algo que é música para os ouvidos dos utilizadores. Mas a má notícia é então que esse lançamento levará ainda vários anos até acontecer. E esta confirmação contraria assim os rumores recentes de que a nova consola portátil da empresa estaria para breve.

No que respeita às demoras na entrega da Steam Deck na altura do seu lançamento, Lawrence indica, ainda assim, que tudo correu melhor do que o esperado. Atualmente, esse tempo de espera é de 1 a 2 semanas. Portanto, atualmente, a equipa da Valve está focada na melhoria desta primeira edição e só depois pensará no lançamento da Steam Deck 2.