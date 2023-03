Uma das mais recentes novidades do Telegram permite que este funcione melhor em smartphones com menos recursos. Promete uma redução no consumo de bateria, mas garante também uma diminuição dos recursos. Aprenda a ativar o modo de economia de energia do Telegram e poupar bateria no smartphone.

Aproveitar as novidades do Telegram

O Telegram tem focado os seus esforços em melhorar as suas apps móveis, ao mesmo tempo que procura garantir um lote de novidades. Estas fazem com que este serviço de mensagens se destaque ainda mais e que consiga ainda mais utilizadores ao longo do tempo.

É nesta procura de melhorias que o Telegram apresentou agora uma novidade muito importante para os smartphones onde está presente. Falamos do modo de economia de energia, que vai garantir uma redução dos consumos de bateria e até dos recursos do smartphone.

Ativar o modo de economia de energia

Para ativar o modo de economia de energia, precisam de aceder ao menu do utilizador dentro da app do Telegram. Ao carregarem nas 3 barras horizontais localizadas no topo direito, vão ver este menu, onde devem escolher a opção Configurações.

De seguida, devem procurar e selecionar a opção Economia de Energia, onde vão ver de imediato a configuração desta nova opção. Deverá estar já ativa para uma percentagem reduzida de energia, podendo ser ajustada para os valores pretendidos pelo utilizador.

Garantia de poupar a bateria do smartphone

Ao mesmo tempo, o modo de economia de energia pode ser desativado completamente no Telegram. Bastará colocarem o valor a zero. Pode também ser colocado permanentemente em utilização passando para os 100%. Por fim, podem ajustar os elementos que são desativados quando este modo está ativo no smartphone.

A nova capacidade do Telegram será uma ajuda grande para os utilizadores de qualquer smartphone com menos recursos. Ao mesmo tempo, garante que a bateria durará mais tempo e assim estará o equipamento disponível por muito mais tempo para o utilizador.