Steam Deck pode chegar em breve, mas pode não trazer grandes melhorias de desempenho

No mês de fevereiro, a Valve lançou no mercado a sua consola de videojogos Steam Deck. O equipamento foi muito bem recebido pela comunidade gaming em todo o mundo, especialmente por ser um equipamento com poderosas características capaz de executar grande parte dos jogos.

Agora, as últimas informações indicam que a Steam Deck 2 já estará a caminho e que pode chegar em breve ao mercado. No entanto há também a indicação de que a consola da próxima geração pode não trazer grandes melhorias ao nível do desempenho.

Steam Deck 2 pode já estar a chegar ao mercado

A consola Steam Deck foi, e continua a ser, um grande sucesso no mundo gaming que levou mesmo a Valve a ter que aumentar a sua produção para responder aos imensos pedidos por parte dos jogadores.

No entanto, em meados de junho deste ano surgiram os primeiros rumores que davam conta que a empresa poderia estar já a preparar a segunda edição desta poderosa consola, possibilidade que a própria Valve confirmou. E agora há mais alguns dados que mostram que a Steam Deck 2 pode já chegar em breve ao mercado.

Contudo, também há outros detalhes revelados que indicam que a consola da segunda geração da dona da Steam poderá chegar sem grandes melhorias ao nível do desempenho. Por outro lado, tudo indica que as melhorias mais significativas serão ao nível do ecrã e da bateria.

Embora o atual modelo desta consola conte com uma poderosa bateria que permita uma boa autonomia nos jogos AAA mais recentes, alguns jogadores mais intensivos consideram que essa duração poderia ainda ser mais alargada. Como tal, as informações avançadas pelos designers Lawrence Yang e Pierre-Loup Griffais, sugerem que a Steam Deck 2 vai ter uma bateria com uma maior duração e um ecrã com melhores características. Os profissionais avançam que a melhoria no desempenho não é uma prioridade da Valve para já, uma vez que o equipamento é capaz de executar grande parte dos jogos.

Outras informações mostram que o preço da Steam Deck 2 poderá ser ligeiramente superior ao atual modelo. A geração atual custa 419 euros na versão de 64 GB (eMMC), 549 euros na versão de 256 GB (SSD NVMe) e 679 euros na versão de 512 GB (SSD NVMe).