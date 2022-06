Valve já poderá estar a desenvolver a consola Steam Deck 2

O mercado das consolas de jogos ganhou recentemente mais um concorrente com a consola Steam Deck da Valve. Trata-se de um equipamento portátil que rapidamente cativou os jogadores.

No entanto, de acordo com as mais recentes informações, a dona da popular plataforma de jogos poderá mesmo já estar a desenvolver a próxima versão Steam Deck 2, a qual poderá trazer um novo SoC AMD Zen4 e gráficos RDNA3.

Pode estar em desenvolvimento a Steam Deck 2

Segundo os últimos rumores vindos do mundo da indústria, a Valve já terá começado a desenvolver a sua consola Steam Deck 2, especialmente no que respeita ao hardware. Os detalhes indicam que a AMD está então a trabalhar num novo SoC para alimentar esta segunda edição da consola da videojogos.

De acordo com os dados, este futuro SoC da empresa de Lisa Su, terá como nome de código AMD Little Phoenix e contará com 4 núcleos e 8 threads de processamento. Contudo, será desenvolvido no novo processo de fabrico de 4 nm e contará também uma nova microarquitetura designada AMD Zen4.

Assim sendo, o novo conjunto promete então oferecer ao jogador uma melhoria de desempenho de até 35%, o que deverá agradar à grande parte dos consumidores.

No que respeita aos gráficos, as informações indicam que a nova consola contará com 1024 processadores Stream, ou seja, o dobro daqueles que a atual Steam Deck traz. Além disso, o chip será também atualizado para a arquitetura RDNA3 de 4 nm, a qual promete uma melhoria de 50% no desempenho por cada watt consumido, relativamente à RDNA2.

Mas há mais novidades, pois a Steam Deck 2 terá um módulo de memória LPDDR5 a uma frequência de 6400 MHz, aumentando assim a largura de banda em até 16%. A atual consola da Valve conta com uma memória LPDDR5 a 5500 MHz.

Por fim, os detalhes já revelados indicam que a empresa de jogos poderá então fazer chegar a sua nova consola durante o primeiro trimestre de 2023.

