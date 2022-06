De forma a afirmar a individualidade de cada utilizador e garantir reações adaptadas à aparência de cada um, o Instagram seguiu os passos do Snapchat e agora é possível criar avatares.

Se não sabe como fazê-lo, continue para o artigo, porque vamos explicar-lhe!

Em 2019, a Meta introduziu avatares no Messenger do Facebook e, agora, o Instagram também recebeu esta funcionalidade. Através destes desenhos, o utilizador pode criar uma persona online e editar o seu aspeto, para que se pareça ao máximo consigo mesmo (ou ser completamente diferente, fica ao critério de cada um).

Assim como já acontece no Snapchat, no sistema operativo da Apple e nos smartphones da Samsung, os utilizadores podem utilizar esses avatares para reagir a mensagens, por exemplo, partilhando essa imagem com os seus seguidores e amigos.

Aparentemente, esta nova funcionalidade do Instagram vem clarificar os objetivos da Meta para o futuro daquela que pode vir a ser a sociedade virtual. O chefe do Instagram Adam Mosseri confirmou que estes novos avatares irão desempenhar um papel importante no mundo virtual, no sentido em que permitem representar visualmente as pessoas reais.

Saiba como criar o seu avatar no Instagram

Para já, o avatar dos utilizadores no Instagram só pode ser criado a partir da aplicação, não sendo possível fazê-lo através do computador. Posto isto, saiba que, embora pareça um recurso um tanto escondido, é muito simples encontra-lo e dar forma ao seu “eu” virtual.

Para concretizar este guia, foi utilizado um smartphone Android, mas o processo é semelhante num iOS.

Em primeiro lugar, abra a aplicação do Instagram e clique no seu perfil, no canto inferior direito.

Uma vez no seu perfil, clique nos três traços horizontais, no canto superior direito.

Aceda a Definições > Conta > Avatar.

Depois destes passos, será aberta a página de criação de avatares do Instagram e deve clicar em Começar.

A partir daqui, pode selecionar formato facial e cor de pele, tamanho, textura e cor do cabelo, manchas ou texturas faciais, cor e formato dos olhos e das sobrancelhas, formato do corpo, roupa, entre outros elementos.

Dessa forma, dará origem ao seu avatar que pode ser utilizado nas mensagens do Instagram e nas histórias ou fotografias partilhadas com os seus amigos e seguidores.

