Não pede faturas com NIF porque teme que o governo saiba por onde andou? Repense!

Curiosamente, nem todos os cidadãos pedem faturas com o seu número de contribuinte, rezando a História que ele só serve para controlo governamental. A ideia é um bocadinho diferente e, caso ainda não tenha esse hábito, damos-lhe alguns argumentos para repensar.

Ainda há quem não peça fatura com número de contribuinte, ou Número de Identificação Fiscal (NIF), alegando fugir, dessa forma, ao controlo do Estado, relativamente a quanto é gasto e onde é gasto.

Contudo, além de um direito de cada cidadão, pedir fatura com NIF é também um dever, contribuindo para uma economia saudável.

De facto, o Estado consegue saber quanto gastou e em que estabelecimento gastou. O objetivo das Finanças é, de forma simples, estabelecer uma ligação entre aquilo que ganhamos e aquilo que gastamos. Contudo, não o fazem com o propósito de controlar os cidadãos. Antes, para combater a evasão fiscal e, como mencionado acima, trabalhar para uma economia mais saudável.

Saiba que, apesar desse controlo que acha que o Estado quer ter sobre os cidadãos, associar as faturas ao NIF traz vantagens.

Quais as vantagens de pedir uma fatura com NIF?

Mais do que as vantagens para o próprio país e para a economia na qual todos nos movimentamos, pedir fatura com NIF é vantajoso para nós, cidadãos.

Vejamos que, em primeiro lugar, permite que as despesas que vamos tendo ao longo do ano sejam deduzidas em sede de IRS. Desde gastos no setor da saúde, educação, habitação, entre outros. Mais, esses gastos podem resultar em benefícios fiscais.

Depois, sendo a emissão de faturas obrigatória, desde 2013, para todas as transações de bens e prestação de serviços, associando as faturas ao NIF, evita-se o pagamento de multas.

Além disso, segundo a DECo Proteste, "todos os consumidores que pedirem faturas com o número de contribuinte ao pagarem um bem ou um serviço estão automaticamente habilitados a participar no sorteio Fatura da Sorte". Acontece desde 2014 e, hoje, os prémios consistem em Certificados do Tesouro no valor de 35 mil euros.

Por fim, o facto de pedir fatura com NIF pode ser útil, no caso de precisar de devolver ou trocar um artigo, cujo talão comprovativo de compra perdeu.

