O Facebook está a começar a inundar-se de pequenos bonecos com parecenças dos utilizadores. Estes bonecos são Avatares que a plataforma disponibiliza para que possa, essencialmente, comentar com stickers personalizados tanto no Facebook como no Messenger.

Saiba como criar o seu Avatar, utilizar os stickers e até alterar a sua foto de perfil.

Os Avatares chegaram ao Facebook e com eles pode alterar a sua foto de perfil e enviar stickers personalizados no Messenger ou comentar publicações no Facebook.

Criar um Avatar no Facebook

Em primeiro lugar para criar o seu Avatar deverá abrir o Messenger dentro de uma conversa ou abrir a caixa de comentários de uma qualquer publicação do Facebook.

Em seguida, deverá carregar no smile, onde habitualmente carrega para adicionar Emojis, GIFs ou Stickers. Neste caso, a opção a escolher é a dos stickers. Logo deverá surgir a opção “Criar um Avatar”. Basta assim selecionar para avançar.

Personalizar o Avatar

O passo seguinte passa por personalizar o boneco com as suas características. A cor da pele, o corte de cabelo, o tamanho do nariz, os olhos e até as rugas, são pormenores que podem ser ajustados, dentro de muitos outros disponíveis.

Ao mesmo tempo que se vão ajustando as características poderá ser aberto um espelho, que vai recorrer à câmara frontal do smartphone, para que se possa ver ao lado do Avatar. Assim que terminar, basta carregar no visto e avançar para que sejam criados os stickers.

Usar os stickers e alterar a foto de perfil do Facebook

Agora já tem disponíveis os stickers que podem ser utilizados nas conversas no Messenger ou em comentários no Facebook. O processo de utilização é habitual.

Para alterar a sua foto de perfil, na app deverá aceder ao Menu do Facebook (três linhas horizontais) e abrir a opção “Ver Mais” onde irá encontrar “Avatars”. Poderá então selecionar a opção partilhar onde surge “Definir como foto de perfil”.

Nesse menu ainda poderá editar o Avatar, ver os stickers criados e até partilhá-los através de outras redes sociais.