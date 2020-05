Fitbit vai construir ventiladores para ajudar no tratamento da COVID-19

Numa altura em que todos temos que estar mais unidos do que nunca, têm surgido boas ideias e iniciativas vindas de todo o lado para ajudar no combate a esta pandemia. A conhecida marca de wearables fitness Fitbit disse também recentemente em entrevista que pretende construir ventiladores para ajudar no tratamento da COVID-19.

A empresa junta-se, assim, a outras de várias áreas como, por exemplo, do ramo automóvel, numa causa que é de todos nós.

Fitbit quer construir ventiladores para ajudar a tratar a COVID-19

A empresa americana Fitbit é conhecida essencialmente pelos seus equipamentos dedicados à monitorização de exercício físico, como o Fitbit Versa 2.

Mas o foco agora é outro. Em entrevista à CNBC, o CEO da marca, James Park, disse que a empresa está a alterar os seus recursos na rede de componentes, para ser assim possível fabricar ventiladores de emergência.

Estes ventiladores serão usados para ajudar no tratamento de pacientes com a doença COVID-19. No entanto, outro dos objetivos passa também por reforçar os recursos nacionais de equipamentos médicos dos EUA, fundamentais nos casos mais graves de infeção.

Segundo refere James Park à CNBC:

Havia muita preocupação com a falta de ventiladores e percebemos que tínhamos experiência com toda a rede de componentes. A Fitbit pretende enviar os projetos do ventilador para a FDA sob uma autorização para uso de emergência, já nos próximos dias.

Esta autorização permite que determinado equipamento ou produto médico possa ser usado para o tratamento de uma doença, onde existe risco de vida, sem que tenha ainda a aprovação oficial da FDA. A Food and Drug Administration, é a entidade americana responsável pela proteção e promoção da saúde pública, através do controlo e supervisão de produtos.

Park pretende que os ventiladores de emergência da Fitbit sejam o mais avançados possível a um preço mais baixo, valor que ainda não foi determinado. Este projeto junta-se então a outros já iniciados por empresas como a NASA, SEAT, Tesla, Ford e General Motors.

Os números mais recentes indicam que nos EUA há já mais de 1 500 000 casos confirmados de COVID-19, perto de 90 000 mortos e quase 338 mil recuperados.