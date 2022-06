Histórias do Instagram a repetir constantemente? Saiba como resolver o problema!

Se é utilizador do Instagram já deve estar farto de ver as histórias das pessoas que segue. Isto, porque a rede social estava, desde há uns dias, a repetir os conteúdos dos utilizadores.

Este problema das histórias já foi resolvido pela plataforma e, no artigo, mostramos-lhe como pode parar este loop.

Todos repararam e é possível que tenha deixado muitos utilizadores desagradados. Desde há uns dias, as histórias do Instagram estão com uma falha global e, por essa razão, os utilizadores têm sido obrigados a ver os conteúdos repetidos.

A culpa não é sua! Aliás, a rede social já reportou o bug que tem vindo a ser relatado pelos utilizadores desde segunda-feira. Esse problema resulta no regresso das histórias à primeira publicada, como se ainda não tivesse sido vista, obrigando o utilizador a percorrer todas histórias outra vez até chegar à(s) efetivamente nova(s).

Para os conteúdos partilhados por influenciadores ou criadores, por exemplo, este bug nas histórias estava a tornar-se chato.

Instagram já disponibilizou uma solução

Consciente desta situação, o Instagram está já há alguns dias a tentar resolver o problema. A solução chegou agora sob a forma de uma atualização da rede social. Para se livrarem dele, os utilizadores devem atualizar o Instagram para a versão 239.2 no iOS, ou 239.0.0.14.111 no Android, que chega para “correções de bugs e melhorias de desempenho”.

Para confirmar que a atualização foi concretizada deve aceder, no iOS, a Definições > Geral > Armazenamento > Instagram; no Android, a Settings > Apps > Instagram. Em ambos os sistemas operativos deve certificar-se, na parte inferior da página, a última versão registada.

Esta não é a primeira vez que as histórias do Instagram entram em loop, no entanto, desta vez, parece ter afetado mais utilizadores e durante mais tempo.

Leia também: