Airbus A321XLR (Xtra Long Range) com super autonomia já voa

O A321XLR vem ampliar ainda mais a oferta de aeronaves de corredor único, como o próximo passo evolutivo da Airbus para o A321neo.

O primeiro Airbus A321XLR (Xtra Long Range) realizou o seu primeiro voo com sucesso. O avião MSN 11000 descolou do Aeroporto de Hamburgo-Finkenwerder às 11:05 hrsCEST (10:05 PT) para um voo de teste que durou aproximadamente 4 horas e 35 minutos. Saiba mais novidades.

A321XLR oferece uma autonomia de 8700km

O A321XLR representa um passo revolucionário dentro da família de aviões A320neo com corredor único. Uma aeronave de corpo estreito ou aeronave de corredor único é um avião comercial disposto ao longo de um único corredor, permitindo até 6 assentos lado a lado numa cabine com menos de 4 metros (13 pés) de largura.

Esta nova aeronave vem cumprir um conjunto de requisitos do mercado para uma aeronave de maior alcance e carga útil, criando mais valor para as companhias aéreas ao permitir serviços economicamente viáveis em rotas mais longas do que outro qualquer modelo.

O novo modelo A321XLR de corredor único, oferece uma autonomia até 4.7000nm (8700km), com redução no consumo de combustível de 30% por assento quando comparado com aeronaves de gerações anteriores, como também a redução de emissões NOX e de ruído.

Até ao final de maio de 2022, a família A320neo obteve mais de 8.000 pedidos por parte dos 130 clientes em todo o mundo. O A321XLR acumula, desde já, 500 pedidos por parte de 20 clientes.