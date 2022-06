Frigato: Shadows of the Caribbean, à conquista dos mares calientes

A pirataria está de regresso, ou pelo menos foi isso que foi anunciado quando a Ultimate Games revelou o desenvolvimento de Frigato: Shadows of the Caribbean.

Os mares das Caraíbas voltam assim a ser o palco de um jogo de estratégia tático sobre Piratas e saques. Venham conhecer.

E editora Ultimate Games revelou recentemente o desenvolvimento, às mãos dos estúdios indie polacos Mercat Games, de Frigato: Shadows of the Caribbean.

Trata-se de um jogo cujo nome não deixa margem para dúvidas em relação à temática, decorrendo nos mares das Caraíbas nos anos dourados da pirataria e saque.

Segundo a Ultimate Games, Frigato: Shadows of the Caribbean é um real-time tactical stealth game, ou seja, um jogo de estratégia tática em tempo real com foco numa jogabilidade furtiva que irá transportar os jogadores até às Caraíbas piratas.

Frigato: Shadows of the Caribbean é, tal como referi mais acima, um jogo tático de estratégia em tempo real, focando a sua jogabilidade no singleplayer. Com uma perspectiva isométrica, os jogadores irão controlar uma tripulação de piratas duros e empedernidos pelos mares das Caraíbas e ultrapassando desafios e missões diversas e exigentes.

Segundo os Mercat Games, para se vingar em Frigato, os jogadores terão de se revestir de uma boa capacidade de planear as suas ações, pois o jogo exige uma boa capacidade tática para ser bem sucedido nas missões que irão enfrentar.

Segundo o que se sabe, com o decorrer do jogo e com a obtenção de resultados nas suas incursões, os jogadores irão ganhar notoriedade no seio da sociedade local, acabando por se poder vir a tornar em piratas e cavalheiros em simultâneo.

No entanto, podem embarcar por outros caminhos e tornar-se no verdadeiro Terror das Caraíbas. Tudo dependerá da forma como cada jogador abraçar o jogo e as diferentes missões. Isto, pois segundo a Mercat Games, Frigato: Shadows of the Caribbean apresentará aos jogadores multiplas formas de evoluir individualmente o seu personagem, através de vários objetivos pessoais.

Estão previstas ainda várias side quests e segredos locais à espera de serem revelados.

“Em Frigato, combinamos alguns elementos mais clássicos das aventuras de piratas, com as mais negras lendas da pirataria e bastante humor num único jogo. O jogo refere-se à Golden Age da Pirataria, entre os séculos XVII e XVIII. No que respeita à jogabilidade, Frigato deverá ser apreciado por jogadores que apreciem titulos como Shadow Tactics, Desperados, Commandos, War Mongrels ou Partisans 1941” refere Jakub Brzeziński, game designer da Mercat Games.

Frigato: Shadows of the Caribbean encontra-se ainda em desenvolvimento e está previsto ser lançado algures em 2023 para PC, Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch.