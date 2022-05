Stories do Instagram vão mudar, os influenciadores que se preparem!

As stories do Instagram são uma das mais utilizadas funcionalidades da aplicação. Servem para contar coisas do dia-a-dia, responder a questões dos seguidores, destacar publicações feitas no feed ou mesmo partilhar links externos. É uma das mais fortes formas de criar ligação com os seguidores, mas também pode ser aborrecida quando há "comboios" de histórias para ver.

Se é um dos que não tem paciência para ver tanta story seguida, saiba que a funcionalidade vai mudar... os influenciadores que se preparem!

Stories do Instagram estão a mudar

Em 24 horas, nas redes sociais mais populares, já encontra a opção de partilhar histórias que se auto-eliminam passado esse tempo. É, no entanto, no Instagram que a interação entre seguidores e seguidos tem uma maior expressividade. Para criadores de conteúdo, 4 ou 5 stories em 24 horas podem ser mais valiosas para fazer publicidade do que uma publicação no feed que fica ali para sempre.

Mas quando as pessoas decidem fazer stories intermináveis, a responder a questões dos seguidores, a mostrar pormenores das suas vidas ou qualquer outra opção, muitos são os que saltam as publicações rapidamente ou simplesmente mudam para a pessoa seguinte.

Segundo algumas partilhas de utilizadores brasileiros o "comboio de stories" está a desaparecer e a ser substituído pela opção "Mostrar tudo".

Num dos exemplos, um utilizador partilhou 33 histórias no Instagram, mas o seguidor só vê três delas. Se quiser então ver tudo o que foi partilhado, terá que selecionar a opção nova.

Até ao momento, além do Brasil, não há evidências de que tal funcionalidade em testes esteja disponível em mais regiões. Não é conhecida também a dimensão dos utilizadores abrangidos por esta novidade.

Caso esta funcionalidade fique disponível de forma global, o que parece ser certo, os utilizadores, principalmente quem trabalhar com recurso à plataforma, terá que ser ainda mais seletivo nas publicações que faz e na forma como interage com o seu público.