O tema não é novo e a Microsoft tem tentado terminar de vez com o Internet Explorer. Já anunciou o seu fim por diversas vezes mas aparentemente será desta vez que um dos mais antigos browsers da Internet vai mesmo chegar ao fim.

A nova data está marcada e provavelmente será agora que o browser da Microsoft verá o seu fim chegar. Os utilizadores agradecem e a Internet finalmente ficará livre desta fonte de problemas que deixou de ter suporte da sua criadora.

O Internet Explorer é, sem qualquer dúvida, um dos mais importantes browsers da Internet. Ajudou a massificar o acesso a esta fonte de informação quase infinita, mesmo com todos os problemas que fi trazendo ao longo dos anos aos seus muitos utilizadores.

Com uma quota de mercado que era invejável, chegou ao seu fim, abrindo caminho para que outras propostas chegassem a este mercado cada vez mais apelativo. A própria Microsoft em agora o Edge, que procura marcar a Internet com as suas normas e funcionalidades.

A grande novidade agora é que a Microsoft marcou finalmente o fim do Internet Explorer, com o dia 14 de fevereiro a ser a nova meta. Nesse dia a Microsoft lançará uma atualização que irá bloquear de vez este browser, removendo-o do Windows e de todas as áreas onde ainda está presente.

Para antecipar este momento, a Microsoft aconselha que todos façam a migração para o Edge o mais depressa possível. Esse movimento irá garantir uma transição suave para o novo browser, garantindo entretanto que a segurança está aplicada e livre dos problemas que o Internet Explorer possa ter.

A Microsoft já antes tinha marcado este momento no passado mês de junho deste ano. Nessa altura iniciou o processo de eliminar o seu browser mais antigo e abrir a porta para a massificação do Edge, fazendo-o de forma gradual e limitada, para assim garantir uma transição suave.

Chega então ao fim, esperamos, um dos browsers mais icónicos da Internet, ainda que nem sempre pelas melhores razões. Sempre esteve presente no Windows e só isso garantiu-lhe uma quota de utilizadores muito elevada, algo de que o Edge está já a beneficiar.