A Nothing tem mostrado ao mercado que mais uma vez Car Pei, o seu fundador, está certo em todas as apostas que faz. O criador da OnePlus focou-se agora nesta nova marca e quer continuar a criar produtos completamente diferentes e com um visual e um design único.

Para a próxima novidade, a Nothing parece querer apostar numa nova marca associada à empresa. O seu primeiro produto parece ser uns novos phones e que, mais uma vez, vão apresentar um design diferente de tudo o que é habitual.

Com duas propostas já apresentadas no campo do áudio, a Nothing parece agora voltar a querer apostar nesta área. É ainda muito cedo para saber mais sobre esta proposta, mas há algo importante que foi revelado. A nova proposta da nova empresa de Carl Pei deverá surgir com um novo nome e uma nova marca, ainda assim associada à sua casa mãe.

Esta nova informação foi revelada pelo conhecido leaker que mostrar muito do que poderá ser a novidade. Encontrou referências claras a esta novidade no código fonte do firmware mais recente da empresa. Com a referência B154, esta parece seguir outros nomes internos já usados antes pela Nothing.

I have found some exciting details about @nothing's upcoming "XO" sub-brand and buds named "Particles", in collaboration with @91mobiles. Check it out!https://t.co/NWRjz5mSzf — Kuba Wojciechowski (@Za_Raczke) December 17, 2022

Algo que foi também possível descobrir foi que o nome deste novo produto será "Particles by XO". Aqui temos também o nome da nova marca, que terá sido registado há poucos dias por uma empresa nos EUA, cujo nome "The Most Unknown LLC" aparenta ser algo típico do criador da Nothing.

Na mesma informação obtida, foi também possível criar os primeiros modelos do que serão estes novos phones. A sua forma lembra um amendoim ou a forma de uma molécula, algo que está totalmente longe do que temos atualmente no mercado.

De acordo com o que foi revelado, estes novos phones incluem suporte para o codec LHDC e cancelamento de ruído ativo, como seria esperado. Estas caraterísticas são similares ao que a Nothing tem já nos seus Ear (1) e nos Ear (stick).

Não se entende porque a Nothing vai já apostar em criar uma nova marca para associar aos seus produtos. Ainda só tem no mercado 3 produtos e é conhecida por ser completamente diferente, algo onde os novos "Particles by XO" se poderia encaixar perfeitamente. Pode, no entanto, ser a forma de conquistar o mercado dos EUA, tal como Carl Pei prometeu.