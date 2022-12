Carl Pei e a sua Nothing têm lançado os seus smartphones e earbuds de forma muito cuidada e com uma escolha muito seletiva dos mercados onde está presente. Desta forma consegue manter o mercado interessado e controlar como chega aos consumidores.

Um dos mercados onde ainda não tem uma presença forte é o dos EUA, isso deverá mudar em breve. Quem o confirmou foi o próprio Carl Pei, que revelou mais informações sobre a Nothing e a sua prestação em outros mercados.

Novidades da Nothing a caminho dos EUA

Apresar de ter tido uma apresentação global, o Phone (1) da Nothing ficou fora de alguns mercados que muitos poderiam considerar importantes. O mais relevante destes é mesmo o dos EUA, onde a empresa tem apenas algumas propostas, na área do áudio, nomeadamente os Nothing's Ear (stick) wireless buds.

Esse cenário irá mudar em breve, segundo revelou o CEO da Nothing. Carl Pei e a marca estão a preparar a entrada no mercado dos EUA. Apresento ainda as razões para que o Phone (1) tenha ficado de fora deste país aquando do seu lançamento.

A razão pela qual não lançamos nos EUA é porque precisa de muito suporte técnico adicional, para dar suporte a todas as operadoras e às suas personalizações exclusivas que precisam de ser feitas no Android. Agora estamos a conversar com algumas operadoras nos EUA para potencialmente lançar um futuro produto lá. É definitivamente um mercado onde já existe muito interesse pelos nossos produtos. E se lançarmos nossos smartphones lá, tenho certeza a de que poderemos obter um crescimento significativo.

Criar um smartphone para este mercado

Como pode ser lido acima, a Nothing irá criar um novo smartphone para conquistar este mercado e ter uma presença forte nos EUA. Este deverá ser uma novidade, não havendo mais informações sobre a sua criação e o seu lançamento.

Ao mesmo tempo, Carl Pei revelou ainda a razão pela qual não abordaram ainda o mercado dos EUA. Tudo está relacionado com a complexidade de configurações e suporte que qualquer smartphone precisa ter para funcionar neste território

Este será ser o herdeiro do Phone (1)

Há ainda a certeza de que este processo está já a decorrer. A Nothing estará já em conversações com operadores dos EUA para o conseguir trazer para este mercado, com o suporte todo que será necessário garantir.

Esta mudança da Nothing bem mostrar o interesse que o mercado dos EUA ainda desperta em marcas como a Nothing, recém-chegada ao mercado. Interessa saber como vai ser a reação dos consumidores a esta proposta. Segundo Carl Lei, o Phone (1) já conseguiu bater a meta dos 500 mil smartphones colocados nas mãos dos utilizadores.