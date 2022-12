A história da Cybertruck da Tesla é uma verdadeira aventura. Depois de apresentado um design e um modelo que muitos pensavam ser o final, a marca foi adaptando a sua proposta à realidade e limando arestas essenciais e que tinham de ser melhoradas.

Com um design praticamente terminado e quase a entrar em produção, há agora novidades da Cybertruck. Surgiu um novo desenho, apresentado num evento público, e que mostra o que poderá ser uma nova pickup da Tesla, mais pequena e com apenas 2 portas.

A criação da Cybertruck nunca foi consensual e sempre despertou sentimentos mistos por quem admirava esta nova pickup. O seu design era algo completamente diferente do que é normal ver num veículo, e ainda menos numa proposta elétrica como esta.

Quase a entrar em produção, a sua imagem tem estado a ser apurada e alguns elementos adicionais vão agora ser adicionados para que possa andar na estrada sem qualquer limite. isso vai certamente mudar muito, mas ao mesmo tempo manter a sua imagem.

Are we not going to talk about the beautiful artwork of a two door Cybertruck displayed at the @Petersen_Museum Tesla exhibit? pic.twitter.com/8oECERqfr4