A Microsoft tem tentado levar os seus utilizadores a abraçarem o Windows 11. Apesar de não ser suportada por todos os equipamentos, esta versão traz novidades que justificam de forma clara esta atualização.

Apesar de ser facultativa e voluntária, a Microsoft parece agora focada em forçar esta atualização. A mais recente medida tenta que os utilizadores instalem o Windows 11 durante a mais recente atualização da versão anterior do Windows.

Microsoft insiste na atualização

Nem todos os utilizadores querem ter por agora o Windows 11. Para lá dos requisitos que nem todos suportam, há ainda a questão de muitas das funcionalidades estarem a ser ainda preparadas e em alguns casos ainda em processo de melhoria de algumas áreas.

Ainda assim, a Microsoft parece focada em forçar a atualização e tem uma nova medida para o conseguir fazer. Lançou uma atualização para o Windows 10 que tem dentro um passo em que o utilizador é questionado se quer instalar o Windows 11.

Em 30 de novembro de 2022, uma atualização fora da banda foi lançada para melhorar a experiência para utilização do Windows 10, versão 2004, 20H2, 21H1, 21H2 e 22H2 (OOBE). Fornece aos dispositivos qualificados a opção de atualizar para o Windows 11 como parte do processo OOBE. Esta atualização estará disponível apenas quando uma atualização OOBE estiver instalada. Esta atualização aplica-se ao seguinte: Windows 10, versão 2004 (somente Home e Professional)

Windows 10, versão 20H2 (somente Home e Professional)

Windows 10, versão 21H1 (somente Home e Professional)

Windows 10, versão 21H2 (somente Home e Professional)

Windows 10, versão 22H2 (somente Home e Professional)

Windows 11 no fim da instalação

Esta proposta será feita aos utilizadores que fizerem a instalação do Windows 10, num processo OOBE (Out of Box Experience). Num dos passos do processo de instalação é mostrado ao utilizador as aparentes vantagens do Windows 11 e como o podem instalar de imediato.

Como sempre, e nestas situações, a Microsoft dá mais destaque ao processo de instalação do que à possibilidade de recusar este passo. Este último não está escondido, mas tem um destaque muito menor na interface apresentada.

Requisitos para ter esta proposta

A atualização aplica-se a todas as instalações do Windows 10 Home e Professional com as versões 2004, 20H2, 21H1, 21H2 e 22H2. A atualização será instalada durante o processo OOBE, desde que haja uma ligação à Internet. Só assim será apresentada a instalação para o Windows 11.

Esta é mais uma medida que a Microsoft criou para tentar forçar a atualização para o Windows 11 nos utilizadores. Muitos vão acabar por seguir esse passo, mesmo que não tenham presente todas as questões que podem trazer problemas para este sistema.