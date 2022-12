Apple e Nvidia serão as primeiras a ter os chips da nova fábrica da TSMC no Arizona

Já há muito tempo que falámos sobre a corrida pelos chips tecnológicos, uma competição que envolve muitas das mais poderosas empresas do mundo. Assim, nomes como a Apple, Qualcomm, Intel, AMD, Nvidia, entre outros, acabam por ter em mãos a responsabilidade de conseguir uma parcela dos mais avançados chips para assim desenvolverem os seus poderosos equipamentos.

Assim sendo, sabemos agora que a Apple e a Nvidia vão ser as primeiras a ter os chips avançados fabricados na nova fábrica da TSMC localizada no estado do Arizona.

Fábrica da TSMC no Arizona vai fornecer primeiro a Apple e Nvidia

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) é a maior fabricante de semicondutores do mundo e continua a crescer dia após dia. Para tal, a empresa taiwanesa também se empenha em ter os mais avançados processo de fabrico do mundo, ao mesmo tempo que planeia a construção de novas fábricas em vários pontos do planeta.

Um dos mais recentes projetos da TSMC é a sua fábrica no estado norte-americano do Arizona, onde a fabricante já quer começar o fabrico dos seus chips avançados de 3 nm. Por outro lado, a tensão entre os EUA e a China fazem com que os seus clientes tenham alguma urgência em conseguir a produção necessária para o desenvolvimento dos seus produtos. A Apple até já está mesmo a definir uma estratégia para deslocar a sua produção para fora do território chinês, enquanto a Nvidia está a preparar a chegada das suas placas gráficas GeForce RTX 40 de gama média.

Posto isto, as últimas notícias da indústria indicam que a Nvidia e a Apple serão as primeiras a receber os chips da nova fábrica da TSMC no Arizona. E se anteriormente os chips avançados estavam previstos para 2024, a fabricante taiwanesa já adiantou que estas novas instalações vão conseguir produzir os chips mais avançados do mundo até ao final de próximo ano de 2023. Escusado será dizer que a dona das gráficas GeForce RTX 40 e a dos iPhones receberam estas informações com ânimo.

A TSMC estima produzir cerca de 20.000 wafers por mês nas fábrica do Arizona, mas tem planos para duplicar essa quantidade em poucos meses. Caso estes objetivos se confirmem, então certamente que a fabricante vai necessitar de mais máquinas EUV (Ultra Violeta Extrema) da holandesa ASML.

Esta construção no estado norte-americano envolve um impressionante investimento de 12 mil milhões de dólares. Por outro lado, espera-se que o fabrico nos EUA seja 50% mais caro do que em Taiwan e, portanto, tal deverá refletir-se no preço final que chegará ao consumidor.