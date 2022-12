Nova Zelândia quer uma lei para que o Facebook e a Google paguem por notícias

Dentro da panóplia de grandes empresas no segmento tecnológico, sabemos bem que existem alguns nomes que se destacam dos demais. No entanto, em muitos casos, é exatamente por terem destaque e poder que sofrem na pele determinadas medidas específica dos governos.

Assim, as mais recentes informações mostram agora que a Nova Zelândia tem planos para criar uma lei de forma a que grandes nomes de empresas digitais, como Facebook e Google, paguem pelos conteúdos noticiosos aos meios de comunicação do país.

Nova Zelândia quer que o Facebook e Google paguem por notícias

Segundo os dados avançados pela Reuters, o governo da Nova Zelândia afirmou recentemente que vai apresentar uma proposta de lei que exige que as grandes empresas do mundo digital online, como a Google e o Facebook da Meta, paguem às empresas de comunicação do país para terem nas suas plataformas os conteúdos das notícias locais que surgem no feed desses mesmos serviços.

Os detalhes indicam que Willie Jackson, ministro da Radiodifusão do país, disse neste domingo (04) que a legislação será ajustada a outras leis semelhantes que existem na Austrália e no Canadá. Para além disso, o executivo espera que estas medidas sirvam de incentivo para as grandes plataformas digitais assinem acordos com os meios de comunicação locais.

De acordo com Jackson:

A comunicação de notícias da Nova Zelândia, em especial os pequenos jornais regionais e comunitários, estão a lutar para se menterem financeiramente viáveis à medida que é cada vez mais a publicidade que existe online. É fundamental que aqueles que beneficiam do conteúdo de notícias paguem por isso.

A proposta para a nova legislação irá agora ser submetida a votação no parlamento do país, mas espera-se que a mesma seja aprovada por maioria. Para já ainda não existem informações sobre eventuais reações da Google e Facebook a esta notícia.