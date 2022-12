Trotinetes elétricas são uma praga, mas podem ser uma fonte de receita para as autarquias

Pelas cidades as trotinetes elétricas espalhadas pelos passeios e bermas da estrada, são um verdadeiro problema. Surgem como mais um obstáculo que condiciona a mobilidade principalmente de quem anda a pé, mas também de outras pessoas que usam a trotinete e que têm respeito pelos outros transeuntes. Esta praga, no entanto, poderá vir a ser encarada como uma nova fonte de receitas para as autarquias e a câmara do Porto já está a dar o primeiro passo.

A Polícia Municipal do Porto começou já a fiscalizar e multar as trotinetas e bicicletas elétricas mal estacionadas pela cidade.

A cidade do Porto têm sido também ela invadida pelas trotinetes e bicicletas elétricas. Estão por todo o lado e são as trotinetes que acabam por incomodar mais quem anda nas estradas e passeios.

As melhorias em termos de mobilidade são inegáveis, mas existe um enorme desrespeito por parte de quem as conduz que, chegando ao local de destino, as abandona em qualquer lado. Existem já algumas autarquias pelo país que tentam controlar esta nova praga, com a aplicação de multas e no Porto já se começou também a multar.

Os cerca de 2300 veículos deste tipo que circulam atualmente na cidade, segundo o JN, estarão sob a vigilância da polícia municipal. As multas poderão variar entre os 30 e os 88 euros, mas só serão aplicadas nos casos em que os condutores são apanhados em flagrante. Caso contrário, serão os operadores que terão que pagar a multa.

No dia de ontem, terá sido feita a primeira grande fiscalização, onde foram rebocadas 47 trotinetes e 1 bicicleta elétrica. Os operadores, para as ter de volta terão então que pagar a multa associada à infração.

As multas são de 88 euros no caso de serem recolhidas de locais de cargas e descargas, 73 € para os casos de bicicletas em cima dos passeios e 30 euros para os condutores apanhados a circular em cima do passeio.