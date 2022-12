A Tesla conseguiu finalmente colocar no mercado o seu muito esperado Semi. Este camião elétrico promete revolucionar o transporte e trazer para esta classe de veículos todas as caraterísticas únicas deste tipo de automóveis elétricos.

Agora que as primeiras unidades forma entregues, espera-se que sejam finalmente massificados e chegue a mais empresas de transportes. Com muitas promessas por cumprir, surge agora um novo vídeo onde a Tesla mostra como testou o seu camião Semi nos piores cenários

O Tesla Semi já está no mercado

Tal como todos os carros elétricos da Tesla, o Semi segue a mesma linha de criar um design único, associado a uma plataforma com o que de mais moderno existe no campo da tecnologia. A prova está no que foi apresentado ao público e deixou a maioria surpreendida.

Para comprovar a qualidade desta nova proposta, a Tesla publicou na sua conta do LinkedIn um novo vídeo. Neste revela uma parte dos testes que realizou e que procuram determinar a resistência e a qualidade da construção do Semi e a sua (potencial) longevidade.

Testes para provar a sua durabilidade

No que é revelado, o camião elétrico da Tesla é sujeito a muitos testes e à sua aplicação nos piores cenários que os condutores podem encontrar. Não se limita à resistência das estruturas do Semi, mas vai mais longe e foca-se também nos motores e nas próprias baterias.

Esta é a prova que muitos esperavam para garantir que esta nova proposta não se limita a ter uma grande autonomia. A sua resistência é grande e irá garantir uma durabilidade maior, o que irá aumentar ainda mais o valor do Semi e da sua possibilidade de trabalho.

Camião elétrico de elevada qualidade

A Tesla já tinha mostrado a qualidade do Semi ao apresentar um vídeo onde o seu camião percorreu aproximadamente 800 km com apenas uma carga. A grande novidade aqui é que o conseguiu fazer esta viagem de longa duração com a sua carga máxima de cerca de 37 toneladas.

Resta agora a Tesla colocar o Semi no mercado de forma alargada. Por agora apenas algumas empresas tiveram acesso a esta novidade, havendo uma lista de espera para as entregas muito alargada e que querem começar a usar esta proposta de camião elétrico de forma massiva.