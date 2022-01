É oficial: Steam Deck, a consola da Valve, chega já no dia 28 de fevereiro

Em 2021 surge a informação de que a Valve, dona da plataforma de jogos Steam, estaria a preparar também a sua própria consola de videojogos. Trata-se de um equipamento portátil e muito poderoso, que poderá fazer frente às consolas mais populares do mercado, em especial à Nintendo Switch.

E depois de muito se especular sobre a chegada desta consola, é agora oficial que a Steam Deck será lançada a 25 de fevereiro e chegará às mãos dos utilizadores já a partir do dia 28 desse mesmo mês.

Steam Deck chega a 28 de fevereiro

Foi através do site da Steam que a Valve anunciou nesta quarta-feira (26) que a partir do dia 25 de fevereiro vai começar a enviar a primeira remessa de e-mails de encomenda a quem fez reservas da sua nova consola Steam Deck. Segundo as informações, os clientes têm depois dessa data um prazo de 3 dias (72 horas) a contar da receção do e-mail para efetuar a compra do equipamento. Caso não o façam, a Valve indica que a oportunidade será dada à pessoa seguinte na lista de espera.

Assim, as primeiras unidades vão começar a ser enviadas e a chegar às mãos dos jogadores a partir do dia 28 de fevereiro. Para além disso, a empresa conta enviar novos e-mails de encomenda em remessas semanais.

Detalhes importantes:

Os e-mails serão enviados pelas 18h00 (hora de Portugal Continental) no dia 25 de fevereiro

Serão enviados pela mesma ordem em que as reservas foram feiras

Cada cliente só poderá encomendar o modelo da Steam Deck que reservou inicialmente

O valor do sinal da reserva será aplicado ao preço final da Steam Deck. Os portes de envio já estão incluídos

No comunicado, a Valve indica também que em breve serão enviadas unidades para a imprensa, de forma a que possam ser feitas as devidas análises à Steam Deck. Estas análises serão autorizadas para divulgação após a data de lançamento, 25 de fevereiro. No entanto, a empresa sugere que estejamos atentos a eventuais novidades antes disso.

Por fim, a marca adianta que ainda se encontra a limar as últimas arestas, mas que está muito ansiosa para que estas consolas cheguem às mãos dos jogadores.