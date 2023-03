Balcão do Condutor no ePortugal: Consulte as suas contraordenações

Uma contraordenação rodoviária é uma infração ao Código da Estrada, classificando-se em três tipos: leve, grave e muito grave. Atualmente é possível consultar o seu histórico de contraordenações no Balcão do Condutor no ePortugal ou no Portal de Contraordenações Rodoviárias.

Balcão do Condutor pode ver detalhes das contraordenações

Em ambos os portais não vai poder consultar as contraordenações leves de estacionamento proibido, indevido ou abusivo que tenha cometido a partir de novembro de 2018. Para consultar estas infrações, deve contactar a entidade responsável do município onde aconteceram.

No portal do Balcão do Condutor no ePortugal pode ver os mesmos dados que estão disponíveis no Portal de Contraordenações Rodoviárias, só que, com uma apresentação diferente. Pode consultar os dados da carta, os pontos da carta e as contraordenações.

No Balcão do Condutor não vai poder consultar os crimes rodoviários que possa ter cometido. Essa informação só está disponível no Portal de Contraordenações Rodoviárias.

Na parte das contraordenações pode ver o número de contraordenações, o tipo de contraordenações e nos detalhes pode saber, por exemplo, o local onde foi cometida a infração, fase do processo, sanção acessória, etc.

Balcão do Condutor