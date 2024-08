Cientistas planeiam armazenar na Lua tecidos de animais em vias de extinção

Um centro de armazenamento na Lua poderia servir como recurso de reserva para o registo biológico e para tentativas de ressurreição genética.

À medida que as alterações climáticas, a degradação do habitat, as doenças e a competição entre espécies ameaçam várias populações animais, os zoólogos e geneticistas procuram avidamente formas de salvaguardar a incrível biodiversidade da Terra. Uma das hipóteses colocadas em cima da mesa é manter na Lua tecidos de animais ameaçados de extinção cuidadosamente preservados. Será uma estratégia louca?

A Lua pode guardar a herança da Terra

Num novo artigo, os investigadores argumentam que a Lua oferece um local ideal para armazenar amostras para o registo biológico e para futuras tentativas de ressurreição genética.

O armazenamento de amostras de tecidos de espécies ameaçadas ou extintas não é uma novidade. Em 2018, museus, jardins zoológicos e instituições académicas do Reino Unido colaboraram para formar o CryoArks Biobank, que armazena milhões de amostras biológicas (incluindo tecidos, sangue, ADN e gâmetas) para fins de investigação e gestão da conservação.

O Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA (FWS) anunciou uma iniciativa semelhante no ano passado: Ao trabalhar com a organização sem fins lucrativos Revive and Restore, a organização conseguiu começar a armazenar e a catalogar tecidos do lobo mexicano, do morcego-de-capacete-da-Flórida, do antílope-de-corno-ramificado-do-Sonora e de outras espécies ameaçadas de extinção.

O armazenamento criogénico de amostras de tecido desta forma cria uma biblioteca para fins de investigação biológica, genética e de conservação. Também fornece material para cientistas interessados em clonar ou ressuscitar geneticamente espécies extintas, como o mamute-lanosoa - que alguns investigadores pensam que voltará a andar nesta década - ou o Bisonte-da-estepe.

Conforme é sabido, todas as bibliotecas de tecidos que existem atualmente estão, para surpresa de ninguém, aqui na Terra.

Polos lunares são gelados, ótimo para guardar amostras

Segundo investigadores do Smithsonian National Zoo and Conservation Biology Institute, do MIT, de Harvard e da Universidade do Minnesota, as bibliotecas de tecidos do nosso planeta podem não ser suficientes. Publicado na quarta-feira na revista BioScience da Oxford Academic, o seu trabalho propõe um "biorepositório lunar" que albergaria amostras de espécies em vias de extinção.

Os polos da Lua, que estão constantemente na sombra, nunca ultrapassam os -196 graus Celsius, o que significa que funcionariam como uma espécie de frigorífico natural. A Lua também está livre de conflitos humanos, desastres naturais e alterações climáticas, que poderiam pôr em perigo uma instalação semelhante na Terra.

Estes fatores podem ser vantajosos para uma instalação que alberga amostras de tecidos durante centenas de anos.

A atividade humana na Lua nas próximas décadas pode aumentar drasticamente e estabelecer e manter uma reserva de vida a longo prazo a partir da Terra é de valor científico crítico. Idealmente, um acordo internacional sobre um biorepositório lunar partilhado proporcionaria uma solução eficaz a longo prazo para proteger a vida.

Escrevem os investigadores.

A equipa refere que a conceção de um transporte de amostras no espaço que proteja os tecidos da radiação exigirá alguma investigação e experimentação. Conseguir uma colaboração internacional também pode ser um desafio, para dizer o mínimo. Ainda assim, é a todo o vapor: Para "garantir um futuro partilhado positivo", a equipa já está a lançar um "convite aberto à participação neste programa de décadas".

Quem sabe - talvez quando os humanos puderem viver em casas impressas em 3D na Lua, amostras de animais, que um dia poderão desaparecer deste planeta azul, não possam estar ali armazenados.