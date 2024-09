WhatsApp está a banir muitas contas sem motivo! Saiba como resolver o problema

O WhatsApp é, para muitos, uma ferramenta quase essencial. Mais que usada para contextos pessoais, há também muitos utilizadores que as usam no trabalho e para comunicação nestes contextos. Um novo problema impede essa utilização, com as contas a serem bloqueadas sem qualquer razão aparente. A solução existe e é simples.

As redes sociais estão a ficar repletas de histórias sobre problemas com o serviço de mensagens da Meta. O WhatsApp destes utilizadores mostra um alerta de que a sua conta foi suspensa, embora não estivessem a ser usados MODs como GBWhatsApp ou WhatsApp Plus.

Ao utilizar o WhatsApp, os utilizadores aceitam os termos de utilização. Se a Meta descobrir que os violou, estará pronta e autorizada a tomar medidas que vão desde a expulsão temporária até um banimento permanente, segundo o qual já não poderá utilizar o WhatsApp nesse número de telefone.

Ainda que estas regras sejam conhecidas e muitas vezes colocadas em causa, isso parece ter mudado agora, com um problema neste serviço de mensagens. Não há uma razão aparente, mas o WhatsApp suspendeu muitas contas indiscriminadamente, sem que pareça haver uma razão para tal.

Se for este o seu caso, terá visto a mensagem “Esta conta já não pode utilizar o WhatsApp”, indicando ainda que as mensagens vão ficar no dispositivo. Ainda que esta mensagem possa ser ameaçadora, exist uma opção presente para solicitar uma revisão se achar que foi uma suspensão mal orientada.

Solicitar esta revisão é, na verdade, a forma que os utilizadores afetados tiveram para recuperar as suas contas. Após isso, e o suporte técnico do WhatsApp ter conseguido verificar o estado de cada conta, esta acaba por ser restaurada e os utilizadores podem voltar a usar o serviço.

Vários dos utilizadores que partilharam nas redes sociais que as suas contas foram bloqueadas conseguiram voltar a utilizá-las. Para isso bastou solicitarem uma revisão e verificarem novamente as suas contas. Não existe uma razão para que esta situação tenha acontecido, mas trouxe problemas para muitos utilizadores. Aparentemente a forma de reverter é simples e tem funcionado para a maioria dos utilizadores.