Glowtime: Recorde tudo o que a Apple apresentou no evento do iPhone 16

Foi ontem ao final do dia que a Apple revelou um novo lote de novidades. No evento Glowtime, a gigante de Cupertino mostrou ao mundo tudo o que preparou e que muito em breve estará acessível a todos. Vamos assim recordar todas as principais novidades que a Apple apresentou no evento dedicado aoo iPhone 16.

As novidades eram esperadas e já vinham a ser faladas há algum tempo. A Apple tinha uma lista bem definidas de novidades esperadas e que envolviam, naturalmente o novo iPhone 16, mas que iriam incluir um lote de outras novidades. Estas chegaram e mostram como a empresa consegue inovar.

Apple Watch Series 10: o relógio foi melhorado e te novos materiais

A primeira novidade da Apple no seu evento foi o seu novo smartwatch. O Apple Watch Series 10 traz um ecrã maior e com ainda mais brilho, o que melhora ainda mais a legibilidade. Há novas medidas e este novo modelo tem novas dimensões: 42 mm e 46 mm. Apesar de maior, é mais leve e mais fino que os seus antecessores.

O ecrã do Apple Watch Series 10 tem 2 polegadas e vem com tecnologia OLED e tem o maior ecrã de qualquer Apple Watch. Ao nível de autonomia, esta nova versão pode chegar às 18 horas. Destaca-se também no facto de vir com o WatchOS 11 e ser mais rápido a carregar, atingindo os 80% em cerca de 30 minutos.

O Apple Watch Series 10 traz mais e novos sensores. Estes podem alertar o utilizador para sono irregular, e até situações de apneia de sono. O novo sensor de temperatura da água mostra‑lhe mais sobre os seus treinos de natação. Com o novo sensor de profundidade, o Apple Watch Series 10 é perfeito para fazer snorkeling.

O novo relógio inteligente da Apple vem com o chip S10 que trata de todo o processamento do equipamento. O machine learning é usado para registar de quedas e a inteligência artificial está disponível nas mais diversas funcionalidades.

Este novo equipamento estará disponível em prateado e em rosa dourado. Estará também disponível uma versão do relógio em titânio. Pela primeira vez, o Apple Watch está disponível em alumínio preto brilhante.

O novo Apple Watch Series 10 chega ao mercado desde 459 euros o de 42 mm e 489 euros o de 46 mm. Pode fazer pré-compra a partir de hoje, e será entregue já a partir do dia 20 de setembro.

AirPods 4 mostra o reinventar de um clássico da Apple

A segunda novidade era algo que os utilizadores pediam há algum tempo. Falamos dos AirPods 4, que vêm reinventar o seu conceito e mostrar uma nova forma, ainda mais universal e que se irá adaptar a todos os utilizadores, de forma mais natural e mais eficiente.

Na base destes novos buds está o chip H2 da Apple, que eleva ainda mais a qualidade do que é oferecido aos utilizadores. Temos também as internações com a Siri e com movimentos da cabeça podem controlar tudo.

Outra novidade vem dar aos AirPods 4 a capacidade de ser usado em ambientes com muito ruído. O ANC chega finalmente a esta proposta da Apple e garantirá uma qualidade de som ainda melhor e com mais qualidade. Também há filtragem do áudio captado.

Por fim, temos a caixa dos AirPods 4 que também é diferente, sendo mais pequena e mais simples de transportar. Claro que isso não trouxe qualquer perda das suas capacidades e acabou até por adicionar algumas novas. Assim, temos agora a presença da porta USB-C e do carregamento sem fios. As 30 horas de utilização estão garantidas, com carregamento na caixa.

Os novos AirPods 4 vão custar 149 euros (129 dólares) sem ANC e 199 euros (179 dólares) com ANC. Podem ser já encomendados e vão estar disponíveis já no dia 20/09.

O iPhone 16 traz ainda mais desempenho para os smartphones

O muito esperado iPhone 16 surgiu finalmente, depois de muitos rumores. Esta nova proposta da Apple vem trazer ainda mais desempenho e muitas novidades no hardware. Claro que a fotografia não foi esquecida e há também várias novidades neste campo.

Em primeiro lugar a Apple focou-te no desempenho do iPhone 16. Assim, há um novo SoC A18, fazendo a Apple um salto do antigo A16. Este tem um motor neural atualizado que é até 2x mais rápido para a aprendizagem automática. O subsistema de memória também se torna mais avançado e é construído utilizando a tecnologia 3nm de segunda geração. Tem também o CPU de 6 núcleos com 2 núcleos de 6 núcleos e 4 núcleos de eficiência.

Como era de esperar, o novo iPhone 16 traz ainda mais tecnologia, com destaque para a nova plataforma Apple Intelligence, que tem como base inteligência artificial. Assim, o iPhone 16 ganha uma nova panóplia de funcionalidades que ajudam o utilizador nas mais diversas ações, seja na fotografia, seja no vídeo, na escrita de mensagens, na escrita de e-mails, etc.

O controlo da câmara, uma novidade da Apple para o iPhone 16, parece ser um dos pontos mais importantes deste smartphone. Este poderá distinguir os tipos de toques que o utilizador está a usar. Vai ser possível abrir menus da câmara com um ligeiro toque, deslizar para acertar os pormenores e carregar para captar a imagem.

Em temos de fotografia, temos uma principal de 48Mpx. Esta é usada para fotografia computacional que permite flexionar esta câmara principal para além da sua lente fixa. O iPhone 16 tem também uma lente telefoto 2x de 12 MP para um pouco mais de versatilidade. Também captará vídeo 4K 60p com suporte HDR. O iPhone 16 também tem uma câmara Ultrawide.

No centro de todas estas capacidades a Apple colocou o iOS 18. Este tem, das muitas novidades uma capacidade única e que os utilizadores podem querer aproveitar. Falamos das mensagens por satélite, que vão agora ser alargadas. As capaciaddes de ajuda vão ser alargadas a novos países, entre eles, Portugal.

O iPhone terá um preço de 989 € (799 dólares) e o iPhone 16 Plus custará 1139 € (899 dólares). O armazenamento nestes equipamentos começa nos 128 GB.

O iPhone 16 Pro mostra o que de melhor a Apple consegue fazer

Por fim, a Apple mostrou o iPhone 16 Pro e Pro Max. Estes 2 smartphones elevam ainda mais o que é possível criar, tornando-se o smartphone mais potente da Apple até à data. Usa todas as caraterísticas do modelo base, mas eleva-as ainda mais e torna-se uma proposta única.

No campo do hardware a Apple eleva ainda mais o SoC, com o novo A18 Pro. Este é ainda mais rápido e mais eficiente em termos energéticos. Com a bateria ainda maior que chega agora, promete ainda mais tempo de utilização, em qualquer tipo de situação.

O A18 Pro é naturalmente mais rápido que o A18. Utiliza o mesmo design de 3 nm de segunda geração e tem um motor neural de 16 núcleos que é mais rápido e eficiente do que o A17 Pro. Combinados com a maior largura de banda de memória, as características da Apple Intelligence são executadas mais rapidamente no A18 Pro do que no A17 Pro.

O desempenho é ainda melhor graças a novas melhorias na GPU, com 2x mais rápido de ray acelerado por hardware no A18 Pro. A nova CPU é também até 15% mais rápida do que o A17 Pro. Utilizará menos 20% de potência do que o A17 Pro e terá caches maiores do que o A18.

O desenho deste smartphones foi renovado e tem agora as bordas mais reduzidas de sempre. As corres mantiveram-se as conhecidas, mas a Apple resolveu apresentar uma novidade. Falamos da nova cor que irá certamente agradar a muitos, o Desert Titanium. O próprio desenho deste smartphones foi renovado e tem agora as bordas mais reduzidas de sempre.

A mudança nestes elementos não foi apenas exterior e a Apple resolveu mudar a colocação de muitos elementos, para o tornar ainda mais eficiente. Quem ganha com isso é a Apple Intelligence e toda as apps mais exigentes em temos de temperatura.

Também tem uma câmara de fusion de 48 megapixéis, com maior cache para imagens nítidas de assuntos móveis. O iPhone 16 Pro tem uma nova câmara ultra-wide de 48 MP com um sensor quad pixel, bem como uma câmara telefoto de 12MP 5x como antes. Agora, o design do tetra prisma está disponível no Pro e no Pro Max. Também obterá o novo Camera Control na série Pro.

Estes novos smartphones podem filmar em 4K em 120p, permitindo imagens de movimento lento de qualidade muito superior. O novo processador de sinal de imagem do A18 Pro também permite edições de quadro a estrutura em Dolby Vision.

As novidades deste evento vão ficar acessíveis a todos nos próximos dias. A grande maioria dos produtos da Apple entra em pré-venda já na próxima sexta feira, sendo esperada a sua entrega no dia 20 de setembro.

A Apple, mais uma vez, mostrou que consegue reinventar as suas propostas e criar novos produtos que todos querem ter. Desta vez, com o iPhone 16, o Apple Watch Series 10 e os AirPods 4, revelou novidades importantes e que certamente vão marcar o mercado.