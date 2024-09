Chegou o novo Apple Watch Series 10: o relógio que salva vidas

A gigante Apple acaba de dar a conhecer o novo Apple Watch Series 10. Como introdução, Tim Cook revelou que recebe várias mensagens de utilizadores que dizem que o Apple Watch lhe salvou a vida. Conheçam as novidades do novo Apple Watch Series 10.

A Apple acaba de dar a conhecer o novo Apple Watch Series 10, que chega com um conjunto vasto de novidades. Designado de Watch X, o novo modelo do relógio inteligente da Apple tem agora novas dimensões: 45 mm e 49 mm (antes 41 mm e 45 mm).

Apesar de maiores, a Apple refere que o novo Apple Watch Series 10 é mais leve e mais fino (9,7mm) que os seus antecessores. Destaque também para o facto de ter arrestas mais arredondadas.

Apple Watch Series 10 tem ecrã maior que o Ultra 2

O ecrã do Apple Watch Series 10 tem 2 polegadas e vem com tecnologia OLED. De referir que o ecrã é maior que o do Ultra 2, dispondo de mais 10% de área livre. Com mais área de apresentação, é possível ter mais informação no ecrã, o que é fantástico em algumas aplicações.

De referir também que o ecrã OLED permite ao utilizador ver a informação de vários ângulos.

Ao nível de autonomia, esta nova versão pode chegar às 18 horas de vida. Destaque também para o facto de vir com o WatchOS 11 e ser ultra rápido a carregar (carregamento de 80% em cerca de 30 minutos).

Outra das novidades é o sistema áudio. Com este novo modelo é possível ouvir áudio, vídeos diretamente no equipamento, não sendo necessário qualquer tipo de auricular.

Este novo Apple Watch Series 10 tem também mais e novos sensores. Por exemplo, com os novos sensores, pode alertar o utilizador para sono irregular, e até situações de apneia de sono.

O novo relógio inteligente da Apple vem com o chip S10 que trata de todo o processamento lógico do equipamento. Usa machine learning para, por exemplo, registo de quedas e a inteligência artificial está disponível nas mais diversas funcionalidades.

Resumo de todas as especificações do Apple Watch Series 10

Este novo equipamento estará disponível em prateado e em rosa dourado. Estará também disponível uma versão do relógio em titânio - pode ver imagens aqui.

O novo Apple Watch Series 10 chega ao mercado por 399 dólares a partir de 20 de setembro. Pode fazer pré-compra a partir desta segunda-feira, dia 9.