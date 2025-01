Dica: automatizar os reinícios do iPhone para melhorar o desempenho e a segurança

O iPhone, como qualquer outra máquina que corra um sistema operativos, precisa regularmente de um reiniciar do sistema para limpar ficheiros temporários, atualizar processos do sistema e aumentar a segurança. Contudo, esta ação no iPhone não acontece a não ser por falta de energia ou por uma ação de atualização do SO. Podemos, contudo, criar uma automatização, tirando partido de um Atalho.

Os Atalhos da Apple são uma forma fantástica do utilizador criar ferramentas, como se fossem aplicações, à sua medida e dentro de um grande espectro de ações. Hoje, vamos voltar a tirar proveito desta aplicação para ajudar o nosso iPhone a funcionar sempre em grande performance.

Como tal, esta máquina, para funcionar bem, requer alguns cuidados, como reiniciar regularmente para limpar ficheiros temporários e atualizar os processos do sistema. É uma forma fácil, mas muitas vezes negligenciada, que aumenta o desempenho.

Automatizar este processo poupa tempo e garante que o dispositivo se mantém eficiente e com boa capacidade de resposta.

Aumente o desempenho do iPhone com atalhos

Reiniciar o dispositivo atualiza os processos do sistema, o que pode reduzir o risco de exploração de vulnerabilidades. A aplicação Atalhos da Apple simplifica o processo. Vamos então programar reinicializações nas horas escolhidas para garantir que o iPhone se mantém em condições ótimas com o mínimo de esforço.

Eis como a pode configurar:

Abra a aplicação Atalhos ;

; Toque em Automatização , sinal + e depois em Criar automação pessoal ;

, e depois em ; Escolha um acionador, como Hora do dia , para especificar quando a ação deve ser executada; Aqui poderá escolher se quer confirmar antes da ação.

, para especificar quando a ação deve ser executada;

Agora toque em Seguinte e Nova automatização em branco ;

e ; De seguida procure Desligar ;

; Escolha Reiniciar e, em seguida, selecione OK para concluir.

Quando chegar a hora programada, se assim entender, receberá uma mensagem para confirmar o encerramento. Depois, se escolher desligar, terá de voltar a ligar manualmente o dispositivo para concluir o processo. Se escolher reiniciar, o processo é executado tal como planeado.

Tenha só em atenção...

Não programe reinícios durante atividades importantes, como alarmes, reuniões ou apresentações, porque o processo pode perturbar o seu trabalho.

Os modos Concentração persistem mesmo após o reinício, garantindo que as preferências de notificação personalizadas e as restrições de aplicações permanecem intactas sem necessidade de reconfiguração.

Mantenha a automatização simples. Não acumule demasiadas ações num único atalho. Dessa forma, é menos provável que cometa erros. E uma programação de reinicialização bem pensada manterá o seu dispositivo a funcionar sem problemas e sem complicações.