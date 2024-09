Apple confirma quando é que as lojas de aplicações de terceiros vão chegar ao iPad

Seguindo as pisadas do iPhone, o iPad vai receber lojas de aplicações de terceiros. A Apple confirmou quando irá permitir a instalação de aplicações fora da App Store, entre outras alterações que fazem parte do processo de conformidade com a Lei dos Mercados Digitais da União Europeia.

iPadOS 18 trará lojas de aplicações de terceiros e outras alterações ao iPad

Para além das lojas de aplicações alternativas, a outra mudança notável que chegará em breve ao iPad será a possibilidade de os browsers de terceiros utilizarem os seus próprios motores, em vez de serem obrigados a utilizar o WebKit. Isto permitirá que aplicações como o Google Chrome, Firefox ou Brave tirem partido de tecnologias proprietárias e não ligadas à Apple.

Os utilizadores de iPad na Europa não terão de esperar muito tempo para beneficiar desta abertura do ecossistema Apple. De acordo com a empresa de Cupertino, as lojas de aplicações de terceiros e os browsers com motores alternativos estarão disponíveis na próxima segunda-feira, 16 de setembro, com a atualização para o iPadOS 18.

As alterações que a Apple tem de implementar no iPad para cumprir a Lei dos Mercados Digitais vão ser lançadas pouco mais de 6 meses depois da sua estreia no iPhone. Esta atualização abriu caminho a lojas de aplicações de terceiros, a métodos de pagamento alternativos na App Store, a browsers sem WebKit e à abertura do chip NFC no iPhone e no Apple Watch.

Inicialmente, o iPad não estava abrangido pelo novo regulamento europeu por não ter atingido o limiar estipulado de utilizadores. No entanto, a Comissão Europeia decidiu classificar o iPadOS como um gatekeeper no final de abril e deu à Apple seis meses para cumprir as obrigações da legislação.

A empresa prometeu cumprir o prazo e disse que as lojas de terceiros e outras modificações chegariam no último trimestre do ano. No entanto, as primeiras alterações foram concluídas a tempo de serem lançadas com a atualização do iPadOS 18.

Os primeiros mercados alternativos a estrear no iPad são atualmente desconhecidos, embora não seja invulgar encontrar nomes conhecidos. A AltStore foi a primeira loja de terceiros a chegar ao iPhone e poderia facilmente expandir a sua presença para o tablet da Apple. A Epic Games Store também prometeu chegar ao iPad com o Fortnite e outros jogos.

