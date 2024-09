Conheça os novos AirPods 4, ainda mais adaptados e com melhor som

Um dos clássicos mais interessantes para os utilizadores da Apple são os AirPods. Estes buds consegue o melhor som em todas as situações. A Apple acaba de revelar o novo modelo, os AirPods 4, que recebem agora o tão esperado ANC e muitas mais novidades.

Há algum tempo que o novo modelo dos AirPods era esperado pelos utilizadores dos produtos da Apple. Este é uma das pérolas que a gigante de Cupertino tem e um dos mais vendidos em todo o planeta. A Apple resolve renovar esta proposta e dar-lhe algumas novidades importantes e que eram já esperadas.

Assim, começamos por ter uma nova forma para os AirPods 4, que se adaptam ainda melhor a todos os utilizadores e às suas orelhas e canais auditivos. A Apple trabalhou muito nesta área e consegue agora ter uma proposta ainda mais universal.

A caixa dos AirPods 4 é também diferente, sendo mais pequena e mais simples de transportar. Claro que isso não trouxe qualquer perda das suas capacidades e acabou até por adicionar algumas novas. Assim, temos agora a presença da porta USB-C e do carregamento sem fios. As 30 horas de utilização estão garantidas, com carregamento na caixa.

Outra das grandes novidades da Apple para os AirPods 4 é o tantas vezes pedido ANC. Este consegue cancelar qualquer ruído e dar aos utilizadores uma melhor qualidade de som. Por outro lado, há ainda o isolamento da voz, para chamadas de qualidade elevada.

Na base de todas estas caraterísticas está o processador H2 da Apple, que eleva ainda mais a qualidade do que é oferecido aos utilizadores. Temos também as internações com a Siri e com movimentos da cabeça podem controlar tudo.

Os novos AirPods 4 vão custar 129 dólares sem ANC e 179 dólares com ANC. Podem ser já encomendados e vão estar disponíveis já no dia 20/09.