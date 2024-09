Apple apresenta o novo e super poderoso iPhone 16

Tal como se suspeitava, hoje o dia era de conhecer o novo iPhone 16. Muitos especialistas referem que o maior "rival" do iPhone 16 serão mesmo os modelos anteriores. Mas será mesmo assim? Conheçam o novo e super poderoso iPhone 16 que vem com Apple Intelligence.

A Apple está a saltar duas gerações face ao A16 Bionic e passa para o A18 no iPhone 16. Possui um motor neural atualizado que é até 2x mais rápido para a aprendizagem automática. O subsistema de memória da A18 também se torna mais avançado e é construído utilizando a tecnologia 3nm de segunda geração. O A18 tem também o CPU de 6 núcleos com 2 núcleos de 6 núcleos e 4 núcleos de eficiência.

O novo iPhone 16 vem com o novo SoC A18 que foi concebido especialmente para o novo iPhone 16. Com a integração deste otimizado SoC, este é o iPhone mais poderoso da atualidade. O gráfico seguinte mostra bem o pode do SoC A18 que equipa o novo iPhone 16. Ao nível da GPU, as diferenças também são abismais para GPUs integradas em outros SoC.

Como era de esperar, o novo iPhone 16 traz ainda mais tecnologia, com destaque para a "nova" plataforma de inteligência da Apple (Apple Intelligence, que tem como base inteligência artificial).

Com a integração de Apple Intelligence, o novo iPhone 16 ganha uma nova panóplia de funcionalidades que ajudam o utilizador nas mais diversas ações, seja na fotografia, seja no vídeo, na escrita de mensagens, na escrita de e-mails, etc.

De referir que a tecnologia Apple Intelligence será gratuita no iPhone 16. Inicialmente será desenvolvida para o inglês e nos EUA, mas a Apple espera lançar em mais idiomas e mais países em breve.

O controlo da câmara, uma novidade da Apple para o iPhone 16, parece ser um dos pontos mais importantes deste smartphone. Este poderá distinguir os tipos de toques que o utilizador está a usar. Vai ser possível abrir menus da câmara com um ligeiro toque, deslizar para acertar os pormenores e carregar para captar a imagem.

Em temos de câmara temos uma principal de 48Mpx. Esta é usada para fotografia computacional que permite flexionar esta câmara principal para além da sua lente fixa. O iPhone 16 tem também uma lente telefoto 2x de 12 MP para um pouco mais de versatilidade.

Combinando estes dados do sensor principal com esta câmara, e tem o que a Apple chama de câmara Fusion de 48 MP. Também captará vídeo 4K 60p com suporte HDR. O iPhone 16 também tem uma câmara Ultrawide. Usa três câmaras em apenas uma configuração de lentes duplas, mas os dois primeiros foram alojados no anel inferior.

No centro de todas estas capacidades a Apple colocou o iOS 18. Este tem, das muitas novidades uma capacidade única e que os utilizadores podem querer aproveitar. Falamos das mensagens por satélite, que vão agora ser alargadas. As capaciaddes de ajuda vão ser alargadas a novos países, entre eles, Portugal.

O iPhone terá um preço de 799 dólares e o iPhone 16 Plus custará 899 dólares. O armazenamento nestes equipamentos começa nos 128 GB.