iPadOS 26 – a Apple revolucionou o iPad com o novo sistema operativo

A Apple acaba de revelar o iPadOS 26, a mais recente atualização do sistema operativo para o iPad, que promete expandir ainda mais as capacidades e a versatilidade do dispositivo. A nova versão apresenta um design renovado, concebido para tornar a experiência de utilização mais expressiva e agradável.

Uma das principais novidades é um sistema de janelas completamente novo, que se destaca pela sua potência e intuição. Esta funcionalidade permite aos utilizadores um maior controlo na organização e alternância entre aplicações, otimizando o fluxo de trabalho.

A inteligência artificial da Apple, denominada Apple Intelligence, está agora mais integrada e capaz no iPadOS 26. Com funcionalidades como a tradução em tempo real, novas formas de criação com Genmoji e Image Playground, e ações inteligentes através dos Atalhos, a Apple aposta em tornar as interações mais eficientes e personalizadas.

A aplicação Ficheiros também recebeu uma atualização significativa, oferecendo novas maneiras de organizar ficheiros e personalizar pastas, tornando a gestão de documentos mais flexível. Além disso, a muito aguardada aplicação Pré-visualização (Preview) chega finalmente ao iPad, disponibilizando uma ferramenta dedicada para ver e editar PDFs com o suporte do Apple Pencil e preenchimento automático.

Para os profissionais de áudio e vídeo, o iPadOS 26 introduz novas capacidades como as Tarefas em Segundo Plano, seleção de entrada de áudio e captura local, que prometem otimizar os processos de trabalho criativo. Com estas novas funcionalidades, a Apple reforça a posição do iPad como uma ferramenta poderosa tanto para o trabalho como para a criatividade.