iPhone 16 Pro: O melhor iPhone de sempre para os mais exigentes

Como não podia deixar de ser, a Apple tinha também preparada a chegada dos novos iPhone 16 Pro e Pro Max. Estes novos smartphones são o que de melhor e mais capaz a Apple tem, com novas capacidades e novo hardware, ainda mais capaz. Vamos conhecer o melhor iPhone de sempre.

É normal a Apple criar 2 novos smartphones de topo, para os mais exigentes e este ano parece não ter deixado de lado o que tem de melhor. O novo iPhone 16 Pro condensa no seu corpo o que de mais moderno a empresa consegue criar. Assim, temos um novo SoC, o A18 Pro.

As corres mantiveram-se as conhecidas, mas a Apple resolveu apresentar uma novidade. Falamos da nova cor que irá certamente agradar a muitos, o Desert Titanium. O próprio desenho deste smartphones foi renovado e tem agora as bordas mais reduzidas de sempre.

O desenho não foi apenas exterior e a Apple resolveu mudar a colocação de muitos elementos, para o tornar ainda mais eficiente. Quem ganha com isso é a Apple Intelligence e toda as apps mais exigentes em temos de temperatura.

Claro que a bateria foi também melhorada e está agora maior. A Apple não refere tamanhos ou capacidades, mas certamente que terá uma durabilidade maior. No campo da IA, a Apple colocará todas as capacidades do Apple Intelligence nestes equipamentos, preparando-os para ainda mais.

O A18 Pro é naturalmente mais rápido que o A18. Utiliza o mesmo design de 3 nm de segunda geração e tem um motor neural de 16 núcleos que é mais rápido e eficiente do que o A17 Pro. Combinados com a maior largura de banda de memória, as características da Apple Intelligence são executadas mais rapidamente no A18 Pro do que no A17 Pro.

Os jogos Triple A terão um desempenho ainda melhor graças a novas melhorias na GPU, com 2x mais rápido de ray acelerado por hardware no A18 Pro. A nova CPU é também até 15% mais rápida do que o A17 Pro. Utilizará menos 20% de potência do que o A17 Pro e terá caches maiores do que o A18.

O iPhone 16 Pro traz mais resolução e controlo do que nunca. Também tem uma câmara de fusion de 48 megapixéis, com maior cache para imagens nítidas de assuntos móveis. O iPhone 16 Pro tem uma nova câmara ultra-wide de 48 MP com um sensor quad pixel, bem como uma câmara telefoto de 12MP 5x como antes. Agora, o design do tetra prisma está disponível no Pro e no Pro Max. Também obterá o novo Camera Control na série Pro.

Estes novos smartphones podem filmar em 4K em 120p, permitindo imagens de movimento lento de qualidade muito superior. O novo processador de sinal de imagem do A18 Pro também permite edições de quadro a estrutura em Dolby Vision.

O novo iPhone 16 Pro chega com 128 GB de RAM e um preço de 1249 € (999 dólares). Já o iPhone Pro Max terá 256 GB de RAM e um preço de 1499 € (1199 dólares). Ambos podem ser encomendados na próxima 6.ª feira e as entregas começam no dia 20 de setembro.