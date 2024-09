Apple revela quanto espaço ocupará a Apple Intelligence no seu iPhone

A tão esperada IA da Apple, conhecida como Apple Intelligence, está pronta para fazer a sua estreia em países selecionados em breve. E já se sabe quanto espaço ocupará no seu iPhone!

Quanto ocupará a Apple Intelligence no seu iPhone?

A Apple Intelligence está para breve, mas os utilizadores europeus podem precisar de esperar até ao final de 2024 para experimentá-la em primeira mão, conforme relatado pela 9to5Mac.

Detalhes recentemente descobertos de uma versão beta do iOS 18.1 revelam que a Apple Intelligence exigirá aproximadamente 4 GB de armazenamento em dispositivos compatíveis. Isto inclui o iPhone 15 Pro, o iPhone 15 Pro Max, todos os modelos do iPhone 16, bem como os modelos do iPad e do Mac com o chip M1 ou posterior.

Embora este requisito de armazenamento possa não constituir um problema para os proprietários de dispositivos de elevada capacidade, como o iPhone 15 Pro Max, os potenciais compradores que pretendam adquirir a versão de 128 GB do iPhone 16 deverão ter isto em atenção.

Os 4 GB adicionais necessários para a Apple Intelligence são adicionais ao espaço necessário para o próprio iOS 18, bem como para armazenar fotografias, vídeos, aplicações e jogos.

Empresa traz melhorias enquanto "combate" com a DMA

Inicialmente estreada nas regiões de língua inglesa no final deste ano, a Apple Intelligence irá gradualmente implementar funcionalidades ao longo das atualizações subsequentes. Espera-se que um conjunto completo de capacidades, incluindo melhorias na Siri e novas funcionalidades como o iPhone Mirroring e a partilha de ecrã SharePlay, chegue com o iOS 18.4 em março de 2025.

No entanto, continuam a existir desafios para os planos de lançamento da Apple na Europa, nomeadamente no que diz respeito ao cumprimento dos requisitos regulamentares ao abrigo da Lei dos Mercados Digitais (DMA, originalmente). Estes regulamentos, cujo objetivo é garantir a concorrência leal e a interoperabilidade, levaram a atrasos na introdução da Apple Intelligence em todo o continente.

Apesar destes obstáculos, a Apple continua empenhada em expandir o alcance da sua tecnologia de IA, ao mesmo tempo que navega por cenários regulamentares para proporcionar uma experiência de utilizador robusta e segura a nível global.

