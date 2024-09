Bloqueou alguém no X? Nova norma permitirá que essa pessoa continue a ver os seus posts

Uma mudança significativa está a chegar ao X e afeta um dos seus principais controlos de privacidade. Elon Musk anunciou recentemente que os utilizadores deixarão de ter a possibilidade de bloquear totalmente outras pessoas. Em vez disso, o novo sistema introduz um mecanismo de bloqueio parcial, limitando as interações, mas permitindo a visibilidade de posts.

De acordo com a declaração de Musk, os indivíduos que foram bloqueados continuarão a poder ver as mensagens de contas públicas. No entanto, não lhes será permitido interagir com o conteúdo de qualquer forma - seja através de gostos, comentários, reposts ou citações.

Por outro lado, para as contas privadas, o bloqueio continuará a ser totalmente eficaz, impedindo o acesso a qualquer conteúdo ou ao próprio perfil.

Anteriormente, a plataforma oferecia uma funcionalidade de bloqueio completo, o que significa que um utilizador bloqueado era impedido de ver a conta na totalidade, incluindo respostas a outros utilizadores e a lista de seguidores do perfil. Se alguém tentasse visitar um perfil que o tivesse bloqueado, uma notificação indicaria que o utilizador tinha acesso restrito.

Musk contesta a necessidade de um bloqueio total no X

Elon Musk manifestou ceticismo quanto à necessidade desta funcionalidade nos perfis públicos. Numa resposta partilhada com a The Verge, o X justificou a alteração salientando que os utilizadores podiam contornar um bloqueio simplesmente encerrando a sessão ou utilizando uma conta diferente para ver o conteúdo público.

No entanto, na prática, o encerramento da sessão não permite o acesso aos perfis, uma vez que o X exige agora que os utilizadores iniciem sessão para ver determinadas contas.

Esta não é a primeira vez que Musk se preocupa com a opção de bloqueio da plataforma. Anteriormente, ele argumentou que o botão "mute", que impede os utilizadores de verem o conteúdo, mas permite que continuem a ser seguidores, é uma alternativa suficiente. O CEO do X chegou mesmo a lançar a ideia de eliminar completamente a funcionalidade de bloqueio, com exceção do bloqueio de mensagens diretas.

Esta atualização segue-se a uma série de decisões debatidas tomadas por Musk desde que adquiriu a gigante das redes sociais. Uma das alterações mais recentes envolveu a remoção da capacidade de ver quem gostou de uma publicação, deixando os utilizadores a ver apenas o número total de gostos sem detalhes sobre utilizadores individuais.

Leia também: