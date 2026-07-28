O céu nunca esteve tão cheio: recorde histórico de voos comerciais num único dia

A Flightradar24 confirmou aquele que é o dia mais movimentado da sua história em termos de tráfego aéreo comercial. De facto, os números relativamente aos voos impressionam.

No dia 23 de julho de 2026, a plataforma de monitorização de voos Flightradar24 seguiu 153.359 voos comerciais espalhados pelo mundo inteiro, um novo máximo diário desde que a empresa começou a divulgar este tipo de estatísticas, superando em 16.134 voos (mais 11,8%) o recorde anterior, que datava de 13 de julho de 2023, com 137.225 voos.

De ressalvar que este valor não representa a totalidade dos voos realizados no planeta nesse dia, mas sim aqueles que o sistema da Flightradar24 conseguiu captar e classificar como "comerciais", categoria que inclui voos de passageiros, de carga, charters e ainda alguns jatos executivos.

Somando ainda as restantes categorias rastreadas pela plataforma, como aviação privada, planadores, helicópteros, drones, entre outras, num total de 134.005 voos, o número global de voos rastreados nesse dia sobe para 287.364.

Curiosamente, em abril de 2020, no auge das restrições provocadas pela pandemia, a Flightradar24 chegou a registar apenas 23.923 voos comerciais num dia, uma queda de cerca de 81% face aos valores pré-pandemia de 2019.

Férias de verão impulsionaram o recorde

A explicação para este pico deve-se ao facto de julho concentrar férias escolares e viagens de lazer em grandes mercados como a América do Norte, Europa e Ásia, numa altura em que as companhias aéreas mantêm ainda toda a sua atividade habitual de carga, negócios e voos de ligação.

Os dados dos aeroportos confirmam essa pressão. Segundo a OAG, fornecedor global de dados de viagens com sede no Reino Unido, o aeroporto de Atlanta lidera o ranking mundial de lugares programados para julho de 2026, com mais de 5,5 milhões de lugares disponíveis, seguido de perto por Chicago O'Hare e pelo aeroporto de Xangai Pudong.

Se olharmos para o número de voos, em vez de lugares, é Chicago O'Hare quem assume a liderança, com quase 21.500 voos rastreados num espaço temporal de sete dias.

Também em destaque está o Dubai, que lidera com 4,35 milhões de lugares programados para voos internacionais, à frente de Londres Heathrow e de Amesterdão Schiphol.

Recorde de tráfego não significa caos

Um dia com mais voos rastreados não é, por si só, sinónimo de mais atrasos ou cancelamentos. Este número revela volume de operação, como não passageiros transportados, taxas de ocupação, receitas ou pontualidade.

Ainda assim, mais voos em simultâneo significa também mais pressão sobre portas de embarque, assistência em pista, controlo de tráfego aéreo e tripulações, o que reduz a margem de manobra para lidar com imprevistos como mau tempo ou atrasos em cadeia.

De qualquer forma, até novo recorde, o dia 23 de julho de 2026 vai ficar registado como o mais concorrido de sempre nos céus, pelo menos segundo os dados da Flightradar24.

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