Drive Pilot da Mercedes já permite “condução automatizada” a 95 km/h

A Mercedes assumiu-se como a marca que mais tem desenvolvidos os seus sistemas de auxílio ao condutor para uma futura condução autónoma. Atualmente a marca alemã tem já tecnologia nível 3 e agora apresentou mais uma novidade no seu Drive Pilot.

Nível 3 mais rápido do mundo

O Drive Pilot, a função de “condução condicionalmente automatizada” de nível 3 da Mercedes-Benz, está a ganhar um aumento de velocidade. O sistema irá agora suportar velocidades de até 95 km/h nas autoestradas alemãs, um sinal de que o fabricante de automóveis está a sentir-se otimista em relação à sua tecnologia de ultrapassagem de limites.

A Mercedes ainda está à espera da aprovação dos reguladores alemães antes de lançar uma atualização de software para os clientes dos veículos que suportam o Drive Pilot. Mas assim que isso acontecer, a empresa gaba-se de ter “o sistema de Nível 3 mais rápido do mundo num veículo de produção em série”.

O Drive Pilot é semelhante aos sistemas de condução em autoestrada “mãos-livres”, como o Super Cruise da GM, o BlueCruise da Ford e o Autopilot da Tesla, na medida em que permite que os condutores tirem as mãos do volante e o pé do pedal em determinadas condições.

Atualmente, só está aprovado para utilização em dois estados dos EUA: Califórnia e Nevada. Mas, ao contrário dos sistemas de Nível 2, em que os condutores têm de manter os olhos na estrada, o sistema de Nível 3 da Mercedes tem mais algumas permissões.

Drive Pilot da Mercedes permite tirar os olhos da estrada

A evolução conseguida pela marca germânica inclui permitir que os condutores desviem o olhar da estrada para outra coisa, como um jogo ou um filme, quando estão reunidas determinadas condições.

No entanto, para que o Drive Pilot funcione, é necessário que haja: um veículo à frente do seu carro; condições de estrada razoáveis com marcas e linhas legíveis; e tempo limpo e luz ideal. Se uma ou mais destas condições não for cumprida, o Drive Pilot não estará disponível para utilização.

Inicialmente, a Mercedes comercializou o Drive Pilot como a funcionalidade ideal para o trânsito “stop-and-go”. Deixe que o automóvel se encarregue da condução, para que possa consultar o seu telemóvel ou relaxar. Quando precisar de retomar o controlo do veículo, o sistema avisa-o com antecedência.

Mas ao aumentar a velocidade máxima, a Mercedes parece agora interessada em vender o Drive Pilot como o sistema parcialmente autónomo ideal para viagens de carro em geral. A empresa encara o sistema como um trampolim para a condução totalmente autónoma.

Necessário haver sistemas para "vigiar" condutores irresponsáveis

Apesar das marcas terem vários sistemas que avaliam a seriedade da condução e atenção dos condutores, estes são hábeis a contornar as regras que regem os sistemas de assistência ao condutor, de acordo com um estudo recente realizado pelo Insurance Institute for Highway Safety. E embora a Mercedes afirme que os condutores não poderão adormecer ou subir para o banco de trás enquanto utilizam o Drive Pilot, alguns irão certamente tentar o seu melhor.

Claro, quando um carro viaja a velocidades muito mais elevadas do que anteriormente, basta uma fração de segundo para que algo corra mal.

Há estudos que demonstram que a transferência entre um sistema automatizado e um condutor humano pode ser particularmente difícil. Quando as pessoas estão desligadas da condução durante um longo período de tempo, podem reagir de forma exagerada quando assumem subitamente o controlo numa situação de emergência.

Podem, por exemplo, fazer uma correção excessiva da direção, travar com demasiada força ou ser incapazes de responder corretamente por não terem estado atentos. Estas ações podem criar um efeito dominó que pode ser perigoso - e talvez mesmo fatal.

A maioria das empresas totalmente autónomas, como a Waymo e a Cruise, afirmaram que consideram o Nível 3 demasiado perigoso, preferindo trabalhar exclusivamente na tecnologia de Nível 4, que exclui completamente o condutor da equação.

A Mercedes está a obter aprovação para luzes de marcação turquesa que aparecem nos faróis, luzes traseiras e espelhos laterais para que outros condutores saibam que o sistema de Nível 3 está a ser utilizado.

A empresa afirma que a velocidade máxima permitida para a “condução condicionalmente automatizada” na Alemanha é de 130 km/h, que pretende atingir até ao final da década.