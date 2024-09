Rumor: a marca de Cupertino não pode chamar os dois simplesmente de AirPods 4

Estamos a poucos dias da apresentação de muitas novidades Apple. O iPhone 16, o novo Apple Watch, novos sistemas operativos e há rumores que apostam nos novos AirPods 4. Estes trarão uma ótima novidade.

AirPods: democratizar o Cancelamento ativo de ruído

Os AirPods 4 poderão ser lançados dentro de poucos dias para substituir dois modelos de auriculares sem fios atualmente disponíveis na linha da Apple. Os rumores indicam que a nova versão irá pedir emprestada uma funcionalidade dos modelos Pro: Cancelamento ativo de ruído.

E os AirPods Max 2 também poderão ser renovados na próxima segunda-feira. Mas provavelmente não será o caso dos AirPods Pro 3.

Segundo rumores, estas poderão ser as novidades das novas variantes dos AirPods quando forem reveladas no evento “It's Glowtime” a 9 de setembro.

Apple remodelou o mercado dos auscultadores

Antes dos AirPods, a maioria das pessoas utilizava o par de auscultadores com fios gratuito que acompanhava o dispositivo. Contudo, com a chegada dos AirPods, tudo mudou. Isto aconteceu em 2016.

Os números não deixam dúvidas. Só nos EUA, as vendas de auscultadores sem fios aumentaram para 13 mil milhões de dólares no ano passado, com a Apple a dominar o mercado.

A título de curiosidade, no mundo, segundo os dados partilhados, venderam-se 213,8 milhões de unidades de auscultadores sem fios.

Agora, com os rivais da Apple a "inspirar-se nos seus auscultadores", a Apple precisa de continuar a melhorar os produtos para se manter no topo.

Espera-se que os AirPods 3 e os antigos AirPods 2 desapareçam da linha em apenas alguns dias com o lançamento da versão de quarta geração com novos recursos.

Rumores sobre os AirPods 4 incluem Cancelamento Ativo de Ruído

Uma vez que os AirPods 4 vão substituir dois modelos, vão ser apresentados em duas variantes, de acordo com informações que surgiram recentemente.

Um modelo de gama média, alegadamente com o nome de código B768(M), irá oferecer Cancelamento Ativo de Ruído (ANC) e virá com um estojo de carregamento compatível com a aplicação Encontrar (Find My). Uma versão mais barata, com o nome de código B768(E), não terá nenhuma destas caraterísticas.

Os rumores sobre os AirPods 4 indicam que ambos os modelos terão um novo design mais elegante, mas não um que adicione pontas de ouvido de silicone removíveis - o que certamente limitará a eficácia do ANC. E o estojo de carregamento usará USB-C no lugar da porta Lightning, agora obsoleta.

E o preço, será o mesmo?

As supostas fugas de informação referem que a versão com ANC deve custar aproximadamente o mesmo que os AirPods 3 (209€). Espera-se que a versão mais simples custe quase o mesmo que o AirPods 2 (149€).

Ainda não está claro quais nomes a Apple usará para diferenciar o novo modelo básico do modelo intermediário. Cupertino não pode chamar os dois simplesmente de AirPods 4.

Novos AirPods Max 2 também no evento da Apple de 9 de setembro

Os AirPods 4 redesenhados não são a única atualização de áudio supostamente em breve. Os aficionados Apple poderão também esperar os AirPods Max 2 no evento de 9 de setembro. Contudo, as mudanças nos auscultadores premium da Apple supostamente não serão grandes. Dizem os rumores (e analistas) que nestes auscultadores a Apple planeia uma atualização com novas opções de cor!

Espero que os AirPods Max recebam uma porta USB-C ainda este ano. Isso substituirá a agora obsoleta porta de carregamento Lightning.

Escreveu Mark Gurman, da Bloomberg, na primavera.

Então e novidades dos AirPods Pro 3?

Se os AirPods Pro 3 vão aparecer no evento “It's Glowtime” da Apple, a 9 de setembro, aparentemente depende de a quem perguntar.

Um "leaker" que se autodenominou Kosutami disse que os auscultadores sem fio de última geração chegam “em breve”. Mas Gurman, da Bloomberg, insiste que teremos de ser pacientes até 2025.

Sempre que a nova versão chegar, precisará de mudanças significativas. Anteriormente, o ANC era o recurso de destaque para os modelos mais caros do AirPods Pro. Com a democratização desta tecnologia nos AirPods 4, a versão premium precisa de recursos adicionais para justificar o custo mais alto - provavelmente cerca de 279€.

Mas não se sabe exatamente o que esperar dos AirPods Pro 3. Tudo o que Kosutami conseguiu dizer é que a próxima versão terá um Cancelamento Ativo de Ruído melhor do que a atual.

Vamos ter de esperara pelo evento da Apple de 9 de setembro

Temos referido sempre que, até a Apple anunciar, tudo não passa de especulação, rumor ou "supostas fugas de informação". Tudo com elevado risco de não acontecer.

Para cobrir as novidades, como sempre, o Pplware estará a cobrir o evento da Apple na próxima semana. A grande novidade deve ser o iPhone 16, mas os AirPods 4 e AirPods Max 2 aparentemente não serão esquecidos.